Sabor izmijenio državni proračun za 2025. godinu

Komes, jedina zastupnica saborske većine koja je podnijela amandman, objasnila je kako je Ekonomska škola Sisak, za koju se zauzela, do katastrofalnog potresa 29. prosinca 2020. bila smještena u zgradi OŠ Ivana Kukuljevića te kako je njen osnivač, Grad Sisak, obavijestio Sisačko-moslavačku županiju, koja je osnivač Ekonomske škole, da će trebati cijelu zgradu za uvođenje nastave u jednoj smjeni.