do travnja 2026.

SAD pomaknuo rok za zaključenje transakcija s Lukoilovim benzinskim postajama

Hina
05. pro. 2025. 12:04
Lukoil
NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Američko ministarstvo financija pomaknulo je rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila do kraja travnja iduće godine.

Dozvola je objavljena u četvrtak na stranici američkog ministarstva financija i vrijedi do 29. travnja 2026.

Washington je sankcije Lukoilu i Rosneftu uveo krajem listopada, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.

Sankcije su trebale stupiti na snagu 21. studenoga, ali Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pomaknuo je potom rok za dovršetak transakcija vezanih za prodaju Lukoilove međunarodne imovine do 13. prosinca.

Rok za zaključenje transakcija s Lukoilovim bugarskim podružnicama pomaknut je do 29. travnja 2026.

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući Hrvatsku i SAD. Američka mreža obuhvaća 200 postaja u New Jerseyju, Pennsylvaniji i New Yorku.

Američko ministarstvo financija Lukoil Prodaja Lukoilove imovine Rat u Ukrajini Sankcije Rusiji

