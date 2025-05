Šef HNB-a: Do kraja godine doći ćemo na ciljanu razinu inflacije

Što se tiče uvođenja mogućnosti dva besplatna podizanja novca na bankomatima, rekao je da je to u zakonskom prijedlogu od 2027., a na pitanje o ovlastima HNB-a prema bankama u vezi naknada, rekao da je, osim onoga što je sada definirano zakonom kao besplatan set usluga, to posve slobodno tržište. Banke mogu same određivati cijenu naknade, ali moraju obrazložiti na koji način to rade.