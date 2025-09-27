Prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koje stupaju na snagu 1. siječnja 2026., pravo na puno radno vrijeme uz mirovinu imaju samo korisnici stariji od 65 godina. Budući da će u mirovinu otići ranije, ta opcija za nju neće vrijediti. No, i dalje će moći raditi do pola radnog vremena uz isplatu pune mirovine, što zakon dopušta i za korisnike starosnih mirovina stečenih na temelju beneficiranog staža.