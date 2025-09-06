Tko sve ima pravo na beneficirani staž i kako ide postupak dobivanja tog statusa?

U Ministarstvu rada napominju da je svrha beneficiranog staža omogućiti raniji odlazak u mirovinu onima koji svakodnevno rade u uvjetima koji brže troše zdravlje i radnu sposobnost. Riječ je o radnicima iz zanimanja u kojima prirodno opadanje fizičkih funkcija s godinama života onemogućuje daljnje obavljanje posla, kao i o osobama s invaliditetom kojima je zakonom priznat status osiguranika s posebnim pravima.