Oglas

3.900 RADNIKA

Poznati njemački trgovački lanac zatvara 66 trgovina, budućnost ostalih neizvjesna

author
N1 Info
|
30. ruj. 2025. 15:02
screenshot, hammer
Screenshot (YouTube)

Njemačka grupacija Brüder Schlau, vlasnik popularnog lanca trgovina interijera Hammer, službeno je proglasila stečaj.

Oglas

Prema najnovijim informacijama, 66 od ukupno 180 prodajnih mjesta bit će zatvoreno, dok budućnost preostalih trgovina ostaje neizvjesna, piše Fenix.

Već u lipnju, tvrtka je podnijela zahtjev za stečaj pri Zemaljskom sudu u Bielefeldu, a sada su objavljeni prvi konkretni koraci.

Prema izvještaju Westfalen-Blatta, većina zatvorenih poslovnica nalazi se u njemačkoj saveznoj zemlji  Sjeverna Rajna-Vestfalija, uključujući gradove poput Münstera, Mindena, Krefelda i Bielefelda. Zatvaraju se i trgovine u Zwickauu, Erfurtu, Fuldi i Braunschweigu.

Osim Hammera, gašenje pogađa i drugi brend grupacije, Schlau, specijaliziran za opskrbu obrtnika. Od 60 poslovnica, čak 50 će prestati s radom.

Grupa Brüder Schlau ima sjedište u Porta Westfalici, a posluje više od 100 godina u industriji kućnog tekstila i građevinskog materijala. Trenutno zapošljava oko 3.900 radnika, čija sudbina sada visi o koncu.

Teme
Hammer Njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ