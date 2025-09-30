Poznati njemački trgovački lanac zatvara 66 trgovina, budućnost ostalih neizvjesna

Njemačka grupacija Brüder Schlau, vlasnik popularnog lanca trgovina interijera Hammer, službeno je proglasila stečaj.
Prema najnovijim informacijama, 66 od ukupno 180 prodajnih mjesta bit će zatvoreno, dok budućnost preostalih trgovina ostaje neizvjesna, piše Fenix.
Već u lipnju, tvrtka je podnijela zahtjev za stečaj pri Zemaljskom sudu u Bielefeldu, a sada su objavljeni prvi konkretni koraci.
Prema izvještaju Westfalen-Blatta, većina zatvorenih poslovnica nalazi se u njemačkoj saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, uključujući gradove poput Münstera, Mindena, Krefelda i Bielefelda. Zatvaraju se i trgovine u Zwickauu, Erfurtu, Fuldi i Braunschweigu.
Osim Hammera, gašenje pogađa i drugi brend grupacije, Schlau, specijaliziran za opskrbu obrtnika. Od 60 poslovnica, čak 50 će prestati s radom.
Grupa Brüder Schlau ima sjedište u Porta Westfalici, a posluje više od 100 godina u industriji kućnog tekstila i građevinskog materijala. Trenutno zapošljava oko 3.900 radnika, čija sudbina sada visi o koncu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
