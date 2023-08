S&P snizio rejtinge više američkih banaka

S&P je u ponedjeljak snizio rejtinge Associated Banc-Corpa i Valley National Bancorpa zbog rizika financiranja i većeg oslanjanja na posredovane depozite.

Također je smanjio rejtinge UMB Financial Corpa, Comerica Banka i Keycorpa navodeći veliki odljev depozita i postojeće više kamatne stope.

Oštro podizanje kamatnih stopa opterećuje financiranje i likvidnost mnogih američkih banaka, navodi S&P u bilješci, dodajući da će se depoziti banaka koje osigurava Savezna agencija za osiguranje depozita (FDIC) nastaviti smanjivati sve dok američka središnja banka Fed bude provodila “kvantitativno zaoštravanje”.

Ta agencija za rejtinge također je smanjila izglede za S&T Bank i River City Bank iz stabilnih u negativne navodeći kao razlog visoku izloženost komercijalnim nekretninama, pored ostalih čimbenika.

Agencija Moody’s ovog je mjeseca smanjila rejting 10 banaka za jednu razinu, dok je na razmatranje radi potencijalnih sniženja stavila šest bankarskih divova, uključujući Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street i Truist Financial.

Ovogodišnji kolaps Silicon Valley Banka i Signature Banka izazvao je krizu povjerenja u američkom bankarskom sektoru, što je dovelo do odljeva depozita iz niza regionalnih banaka, unatoč tome što su vlasti poduzele hitne mjere kako bi ojačale povjerenje.

