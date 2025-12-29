Predsjednik BUZ-a
Špika o odnosu Vlade prema umirovljenicima: Krajnje nekorektno i ponižavajuće
Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je govorio o tome što čeka umirovljenike u 2026. godini.
Podsjećamo, Vlada je koncem listopada donijela odluku da vrijednost godišnjeg dodatka iznosi šest eura za jednu godinu mirovinskoga staža, a premijer Andrej Plenković izjavio je kako će to biti nastavak poboljšanja položaja umirovljenika.
Što će se uistinu promijeniti za umirovljenike u sljedećoj godini, komentirao je Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno:
"Ništa posebno se neće dogoditi za umirovljenike u 2026., ako zanemarimo da će umirovljenici nakon što su do sada imali mogućnost raditi pola radnog vremena, od 1. siječnja moći raditi puno radno vrijeme, ali uz koeficijent 0.5."
Špika tumači kako umirovljenici: "za to neće dobiti ništa. Kada gledamo Hrvatsku i odnos umirovljenika, u odnosu na druge europske države, onda možemo reći da jako mali broj umirovljenika radi u Hrvatskoj. Kod nas su drugačiji razlozi zbog čega umirovljenici rade, kod nas je to borba za egzistenciju, ljudi su prisiljeni raditi da bi mogli preživjeti."
"Preko 800 tisuća umirovljenika ima mirovinu nižu od 700 eura, ili čak nekih 650 tisuća nižu od 600 eura. To je već granica siromaštva i s tim sredstvima se ne može preživjeti. Od nove godine, to što će biti određena poboljšanja, to samo služi Vladi da bi mogla prikazati da se prosječna mirovina povećala. Međutim, mi i dalje imamo nekih 650 tisuća ljudi koji će imati mirovinu manju od 600 eura. Dakle, ništa se posebno neće dogoditi u 2026. godini, a ono što je najžalosnije, oni su s ovim godišnjim trajnim dodatkom, izbacili priču o 13. mirovini, o paketima pomoći i o božićnici. Oni su pričom 3 u 1 eliminirali sve drugo što je krajnje nekorektno i ponižavajuće za umirovljenike. A sredstava u proračunu ima."
Špika naglašava kako se Vlada hvali enormnim rastom BDP-a, "a onda vidite koliki je udio mirovina u BDP-u, oko 10 posto, dok je prosjek EU-a iznad 12.5 posto. Imamo cijeli niz pokazatelja kojima dokazujemo da u državnom proračunu ima sredstava, ali ono čega, nažalost, nema je politička volja da se taj problem riješi."
