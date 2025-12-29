"Preko 800 tisuća umirovljenika ima mirovinu nižu od 700 eura, ili čak nekih 650 tisuća nižu od 600 eura. To je već granica siromaštva i s tim sredstvima se ne može preživjeti. Od nove godine, to što će biti određena poboljšanja, to samo služi Vladi da bi mogla prikazati da se prosječna mirovina povećala. Međutim, mi i dalje imamo nekih 650 tisuća ljudi koji će imati mirovinu manju od 600 eura. Dakle, ništa se posebno neće dogoditi u 2026. godini, a ono što je najžalosnije, oni su s ovim godišnjim trajnim dodatkom, izbacili priču o 13. mirovini, o paketima pomoći i o božićnici. Oni su pričom 3 u 1 eliminirali sve drugo što je krajnje nekorektno i ponižavajuće za umirovljenike. A sredstava u proračunu ima."