Stambena štednja: Evo koliko će iznositi postotak državnih poticajnih sredstava u 2026. godini

Država poticajna sredstva daje stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici, i to za uplate stambene štednje do spomenutih maksimalnih 663,61 eura u jednoj godini, pri čemu sam iznos poticaja ovisi o iznosu koji je građanin uplatio tijekom godine. Iznos državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini isplatit će se stambenim štedišama iz državnog proračuna za 2027. godinu, stoji u prijedlogu odluke koja je na savjetovanju do 13. studenoga.