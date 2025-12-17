Stiže novo poskupljenje cigareta od Nove godine

Proizvođači i trgovci o svemu šute, građani pak mogu očekivati dizanje cijena od Nove godine. "Pitanje je sada koliko će u raspodjeli poreznog tereta stradati sami potrošači, jer će proizvođači i trgovci pokušati prevaliti taj porez na krajnjeg potrošača, na onog koji kupuje, i u skladu s tim će biti određena maloprodajna cijena", rekao je Luka Brkić, ekonomski analitičar.