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Trump objavio fotografiju s Putinom pa šokirao porukom. Oglasio se i Zelenski: Za nas je on ubojica
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social fotografiju rukovanja s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uz veliki natpis "Moj prijatelj" na vrhu objave.
Riječ je o prizoru s njihova susreta na trilateralnom summitu u Kini, gdje se Trump u četvrtak sastao s Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Trumpova objava stiže u trenutku dok traju oštre reakcije na njegov nastup u Kini, gdje je pred kamerama isticao svoje "odlične odnose" s ruskim i kineskim čelnikom, a Putina pri susretu dočekao riječima: "Tko je to? To je moj prijatelj. Drago mi je što te vidim."
Objavom fotografije s tim natpisom američki je predsjednik još jednom naglasio svoj stav unatoč kritikama koje dolaze iz Kijeva i dijela međunarodne zajednice.
Na Trumpove izjave o prijateljstvu s Putinom se osvrnuo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, i to nakon novog masovnog ruskog noćnog napada na Ukrajinu. Zelenski je naveo da je riječ o vjerojatno najvećem ruskom napadu ove godine, u kojem je ispaljeno 110 ili 111 projektila, uključujući 27 balističkih, te više od 400 dronova, pri čemu ima poginulih i ranjenih civila.
Na pitanje novinara CNN-a daje li Trumpovo nazivanje Putina prijateljem i izostanak osude ovakvih napada Rusiji zeleno svjetlo za nastavak razaranja, Zelenski je odgovorio da je ruski predsjednik za Ukrajinu neprijatelj i ubojica.
"Na predsjedniku Trumpu je kako će zvati Putina. Naravno, za nas je on neprijatelj. I naravno, za nas je on ubojica. Mislim da je i za većinu ljudi u svijetu on ubojica jer ubija. Usput rečeno, ubija svaki dan i svaku noć. Zato, ako o Putinu govorite kao o prijatelju ili nečemu sličnom, on naravno ne osjeća da je ubojica. Ne osjeća dovoljan pritisak. Ne znam je li to za njega crveno ili zeleno svjetlo da nastavi, ali ga svakako ne usporava", poručio je Zelenski.
Započeo najveći oružani sukob u Europi od 1945.
Susret u Kini i Trumpova večerašnja objava na Truth Socialu izazvali su pozornost i zbog činjenice da se zapadni saveznici već godinama drže politike izolacije ruskog vodstva zbog rata u Ukrajini. Vladimir Putin u veljači 2022. godine pokrenuo je potpunu invaziju na susjednu zemlju, započevši najveći oružani sukob u Europi od kraja Drugog svjetskog rata.
Prema procjenama Ujedinjenih naroda i zapadnih obavještajnih službi, u ratu su dosad poginule ili ranjene stotine tisuća vojnika na objema stranama, ubijeni su deseci tisuća ukrajinskih civila, a milijuni ljudi morali su napustiti svoje domove.
Istražna povjerenstva UN-a i međunarodne organizacije za ljudska prava dokumentirali su brojne ratne zločine ruskih snaga, uključujući napade na civilne ciljeve i nezakonite deportacije ukrajinske djece u Rusiju. Zbog toga je Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu u ožujku 2023. godine izdao uhidbeni nalog za Putina, koji je i dalje na snazi.
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