"Na predsjedniku Trumpu je kako će zvati Putina. Naravno, za nas je on neprijatelj. I naravno, za nas je on ubojica. Mislim da je i za većinu ljudi u svijetu on ubojica jer ubija. Usput rečeno, ubija svaki dan i svaku noć. Zato, ako o Putinu govorite kao o prijatelju ili nečemu sličnom, on naravno ne osjeća da je ubojica. Ne osjeća dovoljan pritisak. Ne znam je li to za njega crveno ili zeleno svjetlo da nastavi, ali ga svakako ne usporava", poručio je Zelenski.