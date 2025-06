Što bi donijela potpuna zabrana ruskog plina? Ovo je prijedlog Europske komisije

“Predugo je naša energetska ovisnost štetila Europi i pomagala Rusiji. To se mora promijeniti. Postoji izreka - manje je više, a danas ta izreka ne može biti istinitija. Jer što manje energije uvozimo iz Rusije, to ćemo imati više sigurnosti i neovisnosti u Europi, što manje novca trošimo na ruska fosilna goriva, to više možemo ulagati u vlastitu čistu, zelenu, sigurnu i pristupačnu energiju”, rekao je povjerenik za energiju Dan Jørgensen.