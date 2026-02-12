Stručnjak o fiskalizaciji: To je tek prvi korak, svaki račun košta devet eura

"Svijest o potrebi digitalizacije u Hrvatskoj definitivno postoji i sve je izraženija, ali razina spremnosti na promjene jako varira. Često se susrećemo s mindsetom u kojem se digitalizacija doživljava kao nešto što će 'netko izvana riješiti' umjesto da se proces doživljava kao interna transformacija poslovanja", istaknuo je Marković te dodao da je digitalna zrelost domaćih kompanija još uvijek na početnom, pa čak i srednjem nivou.