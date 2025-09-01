Šefica ECB-a upozorila na rizike svjetskoj ekonomiji zbog miješanja Trumpa u FED

Predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde u ponedjeljak je upozorila da koraci koje poduzima američki predsjednik Donald Trump kako bi maknuo predsjednika Sustava saveznih rezervi (FED) Jeromea Powella ili guvernerku FED-a Lisu Cook predstavljaju "vrlo ozbiljnu opasnost za američku i svjetsku ekonomiju".
FED, američka središnja banka, institucija koja je ovlaštena za regulaciju i kontrolu financijskih i monetarnih institucija i tržišta u SAD-u, utemeljena je 1913. godine.
Donald Trump je u više navrata napao Jeromea Powella zbog oglušavanja na pozive da smanji kamatne stope kako bi se potaknuo rast gospodarstva, nazivajući ga pritom "Gospodin Prekasno", te zaprijetio njegovom smjenom.
Guvernerica Lisa Cook, jedna od sedam članova Vijeća guvernera FED-a, također je izložena kritikama Trumpa i njegovom pokušaju da je smijeni.
Njegova odluka o smjeni Cook sad je na sudu.
"U slučaju da američka monetarna politika prestane biti neovisna i umjesto toga bude ovisila o diktatu ove ili one osobe, vjerujem da bi tada učinak na stabilnost američkog gospodarstva, kao rezultat učinka koje bi to imalo diljem svijeta, bio vrlo zabrinjavajuć jer se radi o najvećem svjetskom gospodarstvu", rekla je Christine Lagarde za Radio Classique.
Ona je također podsjetila na prošlotjednu presuda američkog Žalbenog suda da je većina carina koje je Trump nametnuo nezakonita, dodavši da ona predstavlja "još jedan sloj neizvjesnosti" za ekonomska predviđanja na globalnoj razini.
