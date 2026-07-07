Telemach je prva velika kompanija koja je postigla najviši MAMFORCE LEAD standard

MAMFORCE certifikacija koju u Hrvatskoj i regiji već četrnaest godina provodi tvrtka Spona Code razvojni je alat koji organizacijama omogućuje da prepoznaju gdje su sada, definiraju gdje žele biti i sustavno rade na unaprjeđenju svojih praksi upravljanja usmjerenog na ljude koji se očituje u kulturi inkluzivnosti. Kroz stručnu, objektivnu i temeljitu evaluaciju, organizacije identificiraju ključna područja za poboljšanje, uklanjaju nesvjesne pristranosti u procesima i grade kulturu u kojoj svi zaposleni mogu ostvariti svoj puni potencijal. Telemach Hrvatska krenuo je tim putem i svojim rezultatima pokazuje da organizacijska kultura nije stvar veličine ni industrije, već strateške odluke i dosljednosti u njezinoj provedbi.