Action je trgovački lanac koji se naziva "rezačem cijena", što je donio u zemljama u kojima posluje? "Oni režu jednu vrstu usluge ili više vrsta, npr. nemaju cijeli asortiman, marketing, puno osoblja i uspijevaju bit efikasniji jer nemaju velike troškove. 80 posto asortimana je neprehrana, to je ono što vam treba za kućanstvo, a 20 posto je prehrana koja ima dugi rok trajanja. Oni su odrezali ono što trgovačkim lancima stvara troškove, a kupcima donosi bogatstvo ponude, a to je svježa roba. Na svježoj robi ima dosta otpada, najveća mana kupovanja u Actionu je to što se ne možete opskrbiti za dnevnu isporuku, a onaj dio koji kupujete mjesečno za kućanstvo, to možete kupiti u Actionu. Naši potrošači nisu skloni tome da idu u više mjesta kupovati, mi smo tu jedni od najlošijih u Europi, volimo doći u jedno prodajno mjesto i kupiti sve na jednom mjestu", govori nam Munjiza.