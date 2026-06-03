Nove sintetičke droge na tržištu: "Bilo bi naivno vjerovati da fentanil neće doći i kod nas"

Fentanil je, inače, sintetički opoid, na desetke puta jači od heroina. "Vrlo je potentan lijek koji se daje za ublažavanje boli i on ima svoje medicinske indikacije, no kao što se sve može zloupotrijebiti, tako se i zloupotrebljava fentanil", rekao je u emisiji "Otvoreno" HRT-a Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.