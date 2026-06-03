smrtonosna opasnost
Nove sintetičke droge na tržištu: "Bilo bi naivno vjerovati da fentanil neće doći i kod nas"
Na hrvatsko tržište sve češće dospijevaju posebno dizajnirane nove sintetičke droge. Snimke mlađih rastrojenih osoba na zagrebačkim ulicama potaknule su teorije da u Hrvatskoj sve više maha uzima drogiranje fentanilom.
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Fentanil je, inače, sintetički opoid, na desetke puta jači od heroina. "Vrlo je potentan lijek koji se daje za ublažavanje boli i on ima svoje medicinske indikacije, no kao što se sve može zloupotrijebiti, tako se i zloupotrebljava fentanil", rekao je u emisiji "Otvoreno" HRT-a Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.
U Sjedinjenim Državama i u Kanadi zabilježeni su brojni smrtni slučajevi zbog zlouporabe fentanila. Ćelić navodi da, nasreću, situacija nije takva na području Europske unije. "Ali, iz te skupine sintetskih opioida postoje i nitazeni koji su stepenica više u odnosu na fentanil i već su zabilježene neke manje epidemije u području baltičkih zemalja i u području skandinavskih zemalja", naglasio je.
Željko Petković, pomoćnik ravnatelja za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, naglasio je da Kina ima najveću kemijsku industriju te droge, ali je, dodaje, pritiskom Sjedinjenih Država ta proizvodnja je smanjena, odnosno bolje kontrolirana. Istaknuo je da je proizvodna cijena, ako uspijete doći do kemikalija vrlo jeftina, a njegova potentnost velika.
Posljednjih su dana građani snimali mlade ljude koji ili se skidaju goli ili skaču po vozilima, u čudnim pozama. Može li se takvo ponašanje povezati s uzimanjem ove droge?
Petković naglašava da je jako teško iz videa zaključiti ako je i što osoba uzela ili su u pitanju neki drugi problemi.
"Budući da je fentanil depresor središnjeg živčanog sustava, osoba je usporena. Kod osobe koja je dezorganiziranog ponašanja, agresivno viče opravdano je sumnjati da je konzumirala neku psihoaktivnu tvar poput stimulativnih droga ili novih sintetskih droga", rekao je Ćelić.
Jedini način sprječavanja smrti koja nastaje uslijed tzv. respiratorne lijenosti kao posljedice konzumiranja fentanila je nalokson, nazalni sprej. "Nalokson je antidot i on je prva pomoć", rekao je Petković i naglasio da je unazad godinu dana u Hrvatskoj raspodijeljeno više od 500 doza naloksona.
"Fentanil je otkriven u 17 zemalja Europske unije, bilo bi naivno vjerovati da to neće doći u Hrvatsku. U jednom trenutku će sigurno doći. Ono što možemo učiniti je da se najbolje pripremimo, da jednostavno pokušamo smanjiti štetu koja će time nastupiti", naglasio je Petković.
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