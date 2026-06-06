HZJZ: Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo zabranu pristupa igrama na sreću

Registar isključenih igrača u hrvatsko je zakonodavstvo ušao 2025. godine, kada je izmijenjen i dopunjen Zakon o igrama na sreću. Ukoliko priređivač igara na sreću ne dostavi podatke o isključenim igračima u Registar ili ne onemogući igranje osobi upisanoj u Registar, prijeti mu novčana kazna u rasponu od 6.630 do 66.360 eura za pravnu, tj. od 660 do 6.630 eura za odgovornu osobu.