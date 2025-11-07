U prvih devet mjeseci RH povećala izvoz za 5,5 posto, a uvoz za 4,6 posto

Ukupan izvoz iznosio je 16,3 milijarde eura, što je 4,8 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 5,1 posto, na 30 milijardi eura. Time su revidirani prvi podaci za kolovoz objavljeni 9. listopada, po kojima je vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prvih osam mjeseci iznosila 16,2 milijarde eura ili 4,6 posto više, a uvoz 29,3 milijarde eura ili 2,9 posto više na godišnjoj razini.