VIDEO / Ova europska zemlja je okrenula leđa Ukrajini: Skinuli zastavu sa zgrade parlamenta

Tomio Okamura, novoproglašeni predsjednik donjeg doma i vođa desničarsko-populističke stranke SPD, naredio je uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade češkog parlamenta. Ta se zastava ondje nalazila od 2022. godine, kao simbol češke solidarnosti s Ukrajinom nakon ruske invazije
U kratkom videu vidi se kako Okamura drži ljestve dok drugi muškarac skida zastavu s pročelja zgrade.
"Ovo je određeni simbol. Ukrajinska zastava je skinuta sa zgrade češkog Zastupničkog doma po mom nalogu, a trebalo je samo nekoliko sekundi za to", izjavio je Okamura za češki portal iDNES, prenosi tportal.
The new Speaker of the Czech Chamber of Deputies, Tomio Okamura, ordered the Ukrainian flag to be taken down from the parliament building.— Saint Javelin (@saintjavelin) November 6, 2025
He then stated that “the Czech Republic comes first.” pic.twitter.com/BNiXsR0LSL
SPD je uoči izbora agresivno promovirao obećanje uklanjanja ukrajinskih zastava sa zgrada državnih institucija, predstavljajući to kao povratak 'suverenosti i brige za češke interese'. Tijekom kampanje Okamura je iznosio niz izjava o Ukrajini, uključujući poziv na ograničavanje prava ukrajinskih izbjeglica u Češkoj i prestanak slanja vojne pomoći Kijevu.
U srijedu je, prema koalicijskom dogovoru između SPD-a, pokreta Motoristi i populističke stranke ANO, Okamura izabran za predsjednika Zastupničkog doma.
Premijer Fiala: Na čelu parlamenta je 'ksenofobno vodstvo'
Odlazeći premijer Petr Fiala oštro je reagirao. Okamurino imenovanje nazvao je opasnim presedanom: "Sada na čelu Doma imamo nekoga tko apsolutno ne bi trebao biti tamo', rekao je Fiala, dodajući da je riječ o 'ogromnoj pogrešci', piše euractiv.com.
Istaknuo je kako je Okamura godinama poznat po 'radikalnim, rasističkim, ksenofobnim i šovinističkim' istupima te političkom populizmu.
