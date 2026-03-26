Uber ulazi u Rimčev Verne: U Zagrebu pokreću robotaksije

Izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi poručio je da okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, čine važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija, dok je osnivač i izvršni direktor Pony.ai James Peng naglasio da njihov Gen-Z u Kini ima visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost njihove tehnologije i poslovnog modela.