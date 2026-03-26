Uber ulazi u Rimčev Verne: U Zagrebu pokreću robotaksije

Verne ulazi u strateško partnerstvo s Uberom i kineskom kompanijom Pony AI. te u Zagrebu pokreću prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi
Rimčeva tvrtka Verne, Pony,ai i Uber Technologies u četvrtak su najavili strateško partnerstvo s ciljem pokretanja prve komercijalne robotaksi usluge u Europi, koja počinje u uskoro u Zagrebu, a u priopćenju tvrtki navodi se i da je Uber najavio namjeru ulaganja u Verne.
Pony.ai je globalni lider u komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje, a s ostale dvije tvrtke surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verne sustav i operativni model.
Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju, navodi se u priopćenju.
Zajedno, kako navode, žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u idućim godinama. U sklopu suradnje već su počela testiranja na cestama u Zagrebu, koristeći Pony.ai Gen-7 sustav autonomne vožnje.
Verne će predvoditi proces tržišnog pokretanja usluge i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, istovremeno koordinirajući raspoređivanje robotaksi vozila unutar komercijalnih mreža vozila Verne i Ubera. Ovakav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta. Kao dio partnerstva, Uber također namjerava investirati u Verne i podržavati buduće širenje kao strateški partner.
"Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu,” rekao je izvršni direktor Vernea Marko Pejković, dodajući da Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima.
Izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi poručio je da okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, čine važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija, dok je osnivač i izvršni direktor Pony.ai James Peng naglasio da njihov Gen-Z u Kini ima visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost njihove tehnologije i poslovnog modela.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
