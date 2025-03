Uskrsnice za umirovljnike dijeli oko 30 gradova i općina: Od 15 pa sve do 130 eura

Podijeli :

Mnogi gradovi i općine ove godine uoči blagdana Uskrsa umirovljenicima i ostalim kategorijama građana dijele jednokratnu novčanu pomoć, odnosno uskrsnice. Trenutno je uskrsnicu najavilo 16 gradova i 16 općina, no taj će se popis produljivati. Iznosi ovogodišnjih uskrsnica za umirovljenike kreću se od 15 do 130 eura, a ovise o visini mirovine.

Mnogi gradovi i općine ove godine dijele uskrsnice za umirovljenike. Trenutno je uskrsnicu najavilo ukupno 16 gradova i 16 općina. Varaždin je ove godine povećao iznos uskrsnica, ali i cenzus, što znači da će je dobiti više umirovljenika. Općina Jakovlje ove godine uskrsnice dijeli prvi put. Iznosi uskrsnica ove se godine kreću od 15 eura do 130 eura, ovisno o visini mirovine. Iznosi nekih uskrsnica još uvijek nisu poznati, piše mirovina.hr.

Križevci

Umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, odrasle osobe s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te korisnici nacionalne naknade za starije osobe koje imaju prebivalište u Križevcima dobit će uskrsnicu. Za sve čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 350 eura, javni poziv je otvoren od 5. do 31. ožujka 2025. godine.

Krk

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Krka koji će do kraja ove godine imati navršenih 75 godina života, povodom blagdana Uskrsa, dobit će uskrsnicu od 100 eura. Zahtjevi će se zaprimati do 10. travnja.

Kutina

Umirovljenici iz Kutine s mirovinom do 400 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura. Osim umirovljenika, uskrsnicu će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje primaju inkluzivni dodatak s područja Grada Kutine, koji ispunjavaju propisane uvjete.

Mursko Središće

Pravo na bonove imaju umirovljenici čiji je zbroj mirovina manji od 630 eura. Umirovljenici s mirovinom do 340 eura dobit će bon u vrijednosti od 35 eura.

Oni s mjesečnim prihodima između 341 eura i 470 eura dobit će bon u vrijednosti od 30 eura. Zatim, bon u vrijednosti od 25 eura dobit će oni s prihodima između 471 i 630 eura. Uz to, umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodjelu bonova dobit će i bon u vrijednosti od 25 eura koji će moći iskoristiti u mesnici Mihalić u Murskom Središću. Također, bonove u vrijednosti od 35 i 25 eura imaju i osobe starije od 65 godina koji su primatelji nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda.

Oroslavje

Umirovljenici čiji je iznos mirovine manji od 130 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 130 eura. Oni s mirovinom od 131 do 200 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 80 eura. Zatim, umirovljenici čiji je iznos mirovine od 200 do 300 eura dobit će 40 eura. Osobe s mirovinom od 300 do 350 eura dobit će 30 eura. Oni čija je mirovina od 350 do 400 eura dobit će 20 eura. Isto tako, umirovljenici čiji je iznos mirovine od 400 do 450 eura dobit će 15 eura. Zahtjev za isplatu, umirovljenici mogu podnijeti Gradu od 17. ožujka do 11. travnja.

Rijeka

Uskrsnice od 70 eura dobit će umirovljenici koji u 2025. godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika ili će predati zahtjev i ostvariti pravo do 15. travnja 2025. Cenzus za ostvarivanje uskrsnice od ove godine iznosi 460 eura uz uvjet da ukupni prihodi kućanstva u kojem umirovljenik živi ne prelaze gradski cenzus prihoda utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi, te ako u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Uskrsnice će biti isplaćene i osobama starijim od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Procjenjuje se da će ovo pravo ostvariti oko 800 umirovljenika i 200 osoba starijih od 65 godina, a isplata se planira u tjednu prije Uskrsa.

Samobor

Uskrsnicu će dobiti umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji Domovinskog rata koji imaju mirovinska i druga primanja do 400 eura kao i svi nezaposleni građani.

Uskrsnicu od 85 eura dobit će oni čiju su mjesečna primanja do 250 eura. Oni s mjesečnim primanjima između 250 i 325 eura, dobit će 60 eura. Uskrsnicu od 45 eura dobit će oni s prihodima između 325 i 400 eura. Zahtjevi se predaju na propisanom obrascu prijave sa svom traženom dokumentacijom u razdoblju od 3. do 17. ožujka 2025. godine na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora ili na mail adresu [email protected].

Sisak

Uskrsnica je za umirovljenike u Sisku ove godine povećana, a iznosit će 100 eura. Uskrsnice će dobiti umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Siska s mirovinom do 850 eura. Obavijesti su počele dolaziti na adrese svih koji imaju pravo na uskrsnicu. S tom obavijesti i osobnom iskaznicom uskrsnicu će moći podići od 24. ožujka do 19. travnja na gradskim blagajnama.

Slavonski Brod

Umirovljenici čija mirovina i ukupni prihodi ne prelaze iznos od 420 eura po članu zajedničkog umirovljeničkog kućanstva mogu predati zahtjeve za uskrsnicu. Zahtjevi se mogu podnijeti do petka, 28. ožujka 2025. godine. Iznos ovogodišnje uskrsnice nije poznat.

Sveta Nedelja

Uskrsnica od 75 eura bit će dodijeljena umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 550 eura.

Šibenik

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Šibenika čija mirovina ne prelazi 450 eura dobit će uskrsnicu. Visina uskrsnice ovisi o visini mirovine, odnosno drugoj vrsti prihoda. Uskrsnicu od 100 eura može ostvariti umirovljenik s mirovinom do 250 eura, korisnik nacionalne naknade za starije osobe te osoba starija od 65 godina s prebivalištem na području Grada Šibenika koja ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu. Uskrsnicu od 75 eura može dobiti umirovljenik s visinom mirovine od 250 do 350 eura. Uskrsnicu od 50 eura može ostvariti umirovljenik s mirovinom od 350 do 450 eura.

Valpovo

Uskrsnicu od 50 eura dobit će osobe koje imaju prebivalište na području Grada Valpova i primaju mirovinu koja nije veća od 400 eura. Dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Varaždin

Grad Varaždin ove je godine povećao iznos uskrsnice za umirovljenike i ostale kategorije građana.

Povećali su i cenzus s dosadašnjih 500 na 600 eura. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura mirovine za Uskrs će dobiti 75 eura. Umirovljenicima s mjesečnim prihodima od 350 do 600 eura isplatit će se 60 eura. Ostali korisnici dobit će 75 eura uskrsnice. Dosadašnji iznos uskrsnica za sve navedene skupine bio je 50 eura.

Velika Gorica

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 670 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice dobit će uskrsnicu u iznosu koji ovisi o mjesečnim prihodima. Umirovljenici s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 dobit će 65 eura.

Uskrsnicu u iznosu od 50 eura dobit će oni s mjesečnim prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice. Korisnici nacionalne naknade dobit će uskrsnicu od 120 eura. Isplata će biti od 17. ožujka do 10. svibnja.

Zaprešić

Umirovljenici s prebivalištem u Zaprešiću mogu se prijaviti od 24. veljače do 23. svibnja, bez obzira na visinu mirovine, kako bi dobili uskrsnicu od 40 eura. Uskrsnicu mogu dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade. Isto tako i oni sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Prijave se podnose u Pisarnici Gradske uprave, Nova ulica 10 ili poštanskim putem na istoj adresi. Prilikom prijave potrebno je uz sebe imati osobnu iskaznicu i rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine.

Županja

Grad Županja će umirovljenicima isplatiti uskrsnice u iznosu od 70 eura. Pravo ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Županje koji imaju mirovinu do 600 eura. Uskrsnica će im biti uplaćena na tekuće račune, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini, piše zupanjac.net.

Općina Fužine

Svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine i mirovinu do 500 eura za Uskrs će ove godine dobiti poklon bon. Umirovljenici čija je mirovina do 360 eura, dobit će 80 eura uskrsnice. Oni čiji su mjesečni prihodi između 360 i 430 eura dobit će 60 eura. Poklon bon u vrijednosti od 50 eura dobit će oni čija je mirovina veća od 430 eura, a ne prelazi 500 eura. Svi umirovljenici se mogu prijaviti najkasnije do 28. ožujka, a poklon bonovi moći će se iskoristiti u dvije trgovine.

Općina Hercegovac

Uskrsnicu od 40 eura dobit će umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe čija mjesečna mirovina iznosi manje od 600 eura.

Općina Jakovlje

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici stariji od 55 godina i s mirovinom nižom od 470 eura. Predsjednica Udruge umirovljenika Jakovlje i općinska vijećnica Branka Majcen istaknula je kako je ovo prvi puta da umirovljenici dobivaju dodatak za Uskrs, no još nije poznat iznos uskrsnice.

Općina Kalinovac

Povodom blagdana Uskrsa svim umirovljenicima te socijalno ugroženim osobama s područja Općine Kalinovac isplatit će se pomoć prema kategorijama visine mirovine.

Umirovljenici s mjesečnim prihodima do 250 eura dobit će 100 eura pomoći. Oni koji imaju mirovinu od 350 do 650 eura dobit će 70 eura, a 50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici čija je mirovina od 650 eura. Svi koji su ostvarili pravo na mirovinu od siječnja 2025. godine ili nakon posljednje isplate božićnica u prosincu 2024. trebaju priložiti odrezak mirovine za veljaču 2025., rješenje o mirovini i tekući račun do 31. ožujka.

Općina Kravarsko

Jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade uoči Uskrsa dodjeljuje i općina Kravarsko. Isplatit će im se uskrsnica od 100 eura na temelju ispravno podnesenog Zahtjeva za isplatu sa priloženom potrebnom dokumentacijom. Potrebno je priložiti i dokaz o prebivalištu, visini mirovine, dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika kao i podatak o broju računa za isplatu onima koji mirovinu dobivaju preko računa.

Zahtjevi se podnose od 3. ožujka do 2. travnja 2025. godine putem pošte na adresu Općine Kravarsko ili osobnog podnošenja radnim danom. Iznimno za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade, koji zbog bolesti ili nekog drugog razloga ne mogu osobno dostaviti Zahtjev, za njih to mogu učiniti uži članovi obitelji uz prethodno predočenje osobne iskaznice i potpisivanje dodatne Izjave prilikom podnošenja zahtjeva.

Općina Lekenik

Uskrsnicu od 60 eura dobit će umirovljenici i korisnici novčane naknade za starije osobe s mjesečnim primanjima do 300 eura. Iznos od 40 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovinu od 300 do 500 eura. Nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici nacionalne naknade za nezaposlene branitelje dobit će uskrsnicu od 80 eura. Korisnici zajamčene minimalne naknade dobit će 40 eura.

Općina Lukač

Uskrsnicu od 100 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovine do 200 eura. Ukupno 70 eura dobit će umirovljenici koji imaju mirovine od 200 do 400 eura, dok će po 50 eura dobiti umirovljenici čije su mirovine od 400 do 700 eura. Isplata jednokratne pomoći bit će od 3. do 11. travnja u prostorijama Općine Lukač.

Općina Maruševec

Općina Maruševec povisila je iznos i cenzus za isplatu jednokratnih novčanih potpora umirovljenicima. Umirovljenicima s mirovinom do 400 eura dobit će uskrsnicu od 40 eura.

Općina Nova Rača

Umirovljenici, korisnici nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata iz općine Nova Rača povodom Uskrsa će dobiti jednokratnu novčanu pomoć. Iznos uskrsnice još nije poznat. Građani trebaju dostaviti presliku dokumenta koji potvrđuje njihov status, važeću osobnu iskaznicu te popunjen obrazac koji je dostupan u Općini ili na službenoj web stranici. Prijave se primaju od 10. do 24. ožujka, a mogu se podnijeti osobno u Općini Nova Rača, poštom ili e-mailom.

Općina Pokupsko

Uskrsnica od 50 eura bit će dodijeljena umirovljenicima i primateljima nacionalne naknade za starije osobe koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Pokupsko, čija ukupna mirovina i naknada ne prelaze 470 eura. Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine od 5. do 31. ožujka 2025. godine.

Općina Rakovec

Općina Rakovec osigurala je uskrsnice od 40 eura za sve svoje umirovljenike, socijalno ugrožene osobe i korisnike inkluzivnog dodatka, piše nacelnik.hr.

Općina Rugvica

Umirovljenici s mirovinama do 600 eura, ali i korisnici zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, korisnici prava na osobnu invalidninu, inkluzivni dodatak te doplatak za pomoć i njegu dobit će uskrsnicu.

Uskrsnice će biti podijeljene prema visini mirovine. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice. Zatim, umirovljenici koji imaju mirovine od 230,01 euro do 350 eura dobit će uskrsnice od 65 eura. Oni s smjesečnim primanjima od 350,01 euro do 430 eura dobit će 50 eura uskrsnice, dok će umirovljenici s mirovinom od 430,01 euro do 600 eura dobiti 40 eura uskrsnice. Korisnici socijalnih naknada dobit će 65 eura uskrsnice, piše dugoselska-kronika.hr.

Općina Stubičke Toplice

Umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i korisnici su invalidske, obiteljske ili starosne mirovine ostvarene u Hrvatskoj, a čija mirovina nije veća od 400 eura, dobit će uskrsnicu. Uskrsnicu od 60 eura dobit će korisnici mirovine u visini do 200 eura. Ukupno 45 eura dobit će oni s mirovinom od 200 do 300 eura. Ukupno 30 eura uskrsnice dobit će umirovljenici koji imaju mirovinu između 300 i 400 eura.

Uskrsnica će svima biti isplaćena najkasnije do 15. travnja. Dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice. Zahtjev treba predati osobno na propisanom obrascu od 24. ožujka do 4. travnja 2025. u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Općina Stupnik

Podignut je prag visine mirovine do kojeg će se isplaćivati uskrsnice i iznosi uskrsnica. Umirovljenici s mirovinom od 330 eura dobit će uskrsnicu od 100 eura. Oni s mirovinom od 330 do 520 eura, dobit će uskrsnicu od 75 eura. Iznos od 75 eura isplatit će se osobama s invaliditetom, nezaposlenim osobama i studentima.

Općina Tuhelj

Uskrsnicu od 100 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 300 eura. Osim njih, toliko će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine. Uskrsnicu od 70 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 300 do 500 eura. Ukupno 50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici s mirovinom od 500 do 700 eura.

Općina Veliko Trojstvo

Svi umirovljenici i primatelji nacionalne naknade za starije osobe pozvani su da se do 28. ožujka 2025. godine prijave u sjedištu Općine, putem e-pošte ili posredstvom Matice umirovljenika kako bi dobili uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Moći će je dobiti svi čija mirovina iznosi do 600 eura. Uz popunjen obrazac, treba priložiti presliku odgovarajućeg dokumenta. Treba biti vidljiv mjesečni iznos za prethodni mjesec, odrezak od mirovine ili obavijest o mirovini.

