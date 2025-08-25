Uvedeni stroži uvjeti za kredite. "Ovo najviše pogađa one s plaćama preko 1600 eura"

Od 1. srpnja uvedena je nova metodologija procjene kreditne sposobnosti građana, zbog koje su uvjeti za podizanje kredita postali stroži. Prve posljedice već su vidljive na tržištu.
Dražen Horvat, stručnjak za kreditno posredovanje iz tvrtke Fintastica je objasnio da nove mjere najviše pogađaju građane s plaćama od 1600 eura naviše.
"Primjerice, ako ste prije s plaćom od 2000 eura mogli dobiti stambeni kredit od 250.000 eura na 30 godina, sada je maksimalni iznos 200.000 eura. Klijent može dobiti i do 50.000 eura manje kredita, a s rastom plaće taj se iznos dodatno povećava. Na plaću od 2500 eura razlika je već 70.000 eura", rekao je Horvat za HRT.
Dodao je da to postaje sve veći problem jer su cijene stanova visoke, a do nekretnine je sve teže doći.
Unatoč strožim uvjetima, Hrvatska narodna banka predvidjela je da se oko 20 posto kredita i dalje može odobriti po starim pravilima. "Tako klijenti lakše dolaze do kredita", pojasnio je Horvat.
Banke imaju alate kojima mogu pomoći
Istaknuo je da potražnja za stambenim kreditima i dalje postoji, dijelom i zbog uredbe o povratu dijela PDV-a na kupljene nekretnine.
Horvat je upozorio da je važno na vrijeme reagirati u slučaju financijskih problema.
"Banke imaju alate kojima mogu pomoći, samo se treba javiti u startu. Najgore je gurati probleme pod tepih. Česta pogreška je ulazak u kratkoročne kredite, minuse i kartice", rekao je.
Kao rješenja spomenuo je moratorij i refinanciranje, dok u težim slučajevima postoje zakonske mjere poput zaštićenog računa.
Zbog inflacije kamatne stope su porasle s 2–2,5 na oko 4 posto, no sada polako padaju i trenutno su na razini od 3 do 3,1 posto.
"To su i dalje među najnižim kamatnim stopama u Europi, puno niže nego u prošlosti kada su bile i 7 ili 8 posto", rekao je Horvat.
Naglasio je i da banke različito računaju kreditnu sposobnost te da tu prednost imaju kreditni posrednici koji surađuju s više banaka.
Horvat očekuje usporavanje gotovinskih kredita
Velik je interes građana za povrat PDV-a, istaknuo je Horvat. Povrat do 50% uplaćenog PDV-a moguć je za kupce mlađe od 45 godina, pod uvjetom da se poštuju propisane cijene i veličine nekretnina te da je ugovor sklopljen do 1. siječnja ove godine.
Govoreći o budućim trendovima, Horvat očekuje usporavanje gotovinskih kredita, dok je za stambene optimističan. "Restrikcije će sigurno donijeti svoje, ali očekujem blaži pad ili usporenje rasta. Kod stambenih kredita sam optimističan jer HNB dopušta 20% kredita po starim uvjetima, a kamate i dalje padaju", zaključio je.
