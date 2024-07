Vidaković o slučaju Agrokor: Čuj, Fabris, moram ti reći…

Podijeli :

Ekonomski analitičar Neven Vidaković komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na ovu funkciju će ponovno zasjesti Boris Vujčić.

On je ponovno jedini kandidat za čelno mjesto u HNB-u. Zašto?

“Zato što nemate koga ponuditi. Kad pogledate stranke, oni nemaju oko sebe neki ozbiljan tim. Imate Možemo u kojemu profesor Bakić priča o ekonomiji, a uopće nije ekonomist. Imate SDP koji ima Josipa Ticu, neću sad pričati viceve o njemu. Imate HDZ ima i koji je oduvijek okupljao neku akademsku zajednicu… Imate Most i DP koji isto nemaju nikakve ekonomiste… “, kaže Vidaković.

Na pitanje koliko je važan izbor guvernera HNB-a, Vidaković odgovara:

“Jednom je akademik Baletić prepričao razgovor između njega i Marka Škreba, koji je tada bio guverner HNB-a. Škreb, koji je doktorirao na nečem što se zove statički promet, to je, ako ne znate – parking. Škreb je pitao kakve veze ima novac s ekonomijom, a Baletić mu je odgovorio: ‘Onome tko ne zna, ništa’. Bivši guverneri su bili jedan stručnjak za demografiju, jedan stručnjak za centralno planiranje, jedan za parking… Onome tko ne zna ništa o ekonomiji, izbor guvernera je nevažan. Onima koji je znaju, to je funkcija puno važnija od ministra financija, premijera i od Sabora. Oni svi funkcioniraju unutar okvira koji im stvara guverner. Ako nemate guvernera koji će usmjeravati politiku banaka kako oni žele, oni ne mogu ništa.”

Vidaković upozorava i kako HNB ne može ništa već 25 godina, a sad odjednom mogu natjerati banke da se bore protiv klimatskih promjena. “Kako HNB može natjerati banke da ne kreditiraju nekog tko prizvodi CO2, ali ne može natjerati banke da kreditiraju proizvodnju? Mi smo birali da ništa ne znamo i ništa ne možemo.”

“Ovaj izbor treba gledati tako da na jednoj strani imate eksploziju vanjskog duga, uništenje proizvodnje, šest godina pada BDP-a, nelikvidnost, izjavu da se sa švicarcima nije moglo ništa, Agrokor… A na drugoj imate uvođenje eura, ništa drugo. I sad je politika, narod koji bira saborske zastupnike, rekla da je puno važnije uvesti euro nego sva ova ostala šteta koja je nanesena ekonomiji. Ovo što ste dobili s Vujčićem je dokaz zašto je ekonomija savršena i čista znanost. Mi smo odabrali da je sve loše što se događa 25 godina nevažno u usporedbi s uvođenjem eura”, govori Vidaković.

Kaže i kako se ekonomija u Hrvatskoj restrukturira već 25 godina. Kaže i kako je sve u ekonomiji stvar odabira. “Nije nam potrebna alternativa, ta se politika provodi 25 godina. Kontinuirano imamo priču da sve treba prodati strancima, bazirati se na turizmu… Sve smo to postigli”, kaže.

Vidaković kaže i da je kontradiktorna politika samodostatnosti u poljoprivredi i sl. na kojoj inzistira DP, koji je sada u Vladi. Ništa se od toga ne može postići bez potpore centralne banke. “Vrlo brzo ćemo vidjeti da nema rezultata jer ih ne može ni biti”, kaže dodajući da “mi želimo ono što se i Istri u arhitekturi zove funkcionalna garaža”. “500 godina Turci su lomili zube na nama, zaustavili smo treću najveću armiju na svijetu i sad smo došli na to da rentamo vlastiti dom i ljeti živimo u garaži. To je stvar odabira, nismo dobro odabrali. Ne vidim nijedan razlog da se taj kontinuitet razbije. Imali smo troje izbore ove godine, taj se kontinuitet nastavlja, ne vidim nijedan razlog da se to ne nastavi”, kaže.

Slučaj Agrokor

Kratko se osvrnuo i na slučaj Agrokor. Napominje da je manjinski dioničar u Fortenovi. Nije dobar način na koji je Ivica Todorić isključen iz vlasništva. “Ekonomski je njemu doista uzeto vlasništvo, hoće li to biti prepoznato i pravno na sudu u Washingtonu, to ne znam, nisam pravnik. Pričalo se da je glup, nesposoban, da je uzeo milijarde… Todorić je napravio giganta, jedini je koji je napravio iskorak i bio netko i nešto. Sve smo to mi škartirali. u sedam godina upravljanja, Fabris Peruško to nije uspio. Netko to mora reći. Čuj, Fabris, ja ti moram reći, kao vlasnik, da si neuspješan”

“Apslutna laž”, kaže Vidaković o izjavama Andreja Plenkovića da je sve riješeno bez da su hrvatski građani platili ijedan cent.

“U strukturi vlasništva su bili mirovinski fondovi koji su to vlasništvo izgubili. To je prva laž. Poštujem Plenkovića, on je premijer, ja to nikad nisam uspio, ne vodim veliku državu, ali znam što je dobit. Gdje je dobit? Ako idemo s premisom da je Todorić glup i nesposoban, sad su došli pametni i sposobni, gdje je dobit? Rezultat pameti u poslu se zove dobit. Gdje je dobit, gdje je velika zarada? … Ono što većinski vlasnik Vujnovac ne može shvatiti, novac nije u trgovini. Trgovina ne zarađuje. Što Fortenova ostavlja? Ono što je lagano i neprofitabilno, trgovina. Ono što je teško i profitabilno, proizvodnja, tog se Fortenova rješava. To je strateški krivi odabir. U trgovini i turizmu nema bogatstva. Ne postoje bogate zemlje koje se bave turizmom. Trgovina kreira bogatstvo samo ako si politički genije. Mi smo to napravili, to je bila Dubrovačka republika“, kaže Vidaković objašnjavajući da maloprodajni lanci jednostavno to ne mogu postići.

