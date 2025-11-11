Više od 200 tisuća građana ima blokirane račune

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 669,1 milijun eura, što je za 10,3 milijuna eura ili 1,5 posto manje nego u rujnu i 6,4 milijuna eura ili 0,9 posto manje nego u listopadu 2024. godine. Dug po kamatama je iznosio 222,9 milijun eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada dosegnuo 892,1 milijun eura.