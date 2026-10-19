većinom poskupljenje
Vlada službeno objavila: Ovo su nove cijene goriva
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
Oglas
U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina trošarine za dizelsko gorivo smanjena je za 0,01 EUR/l dok su visina premije i trošarine za benzinsko gorivo povećane za 0,01 EUR/l.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1335 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 20. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,73 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
- 1,87 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
- 1,43 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,76 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,09 EUR/kg)
- 2,34 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,09 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,91 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,18 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,51 EUR/l za plavi dizel
- 1,87 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,58 EUR/kg za UNP za boce
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas