OŠTRO O 'OŠTROM REZU'
HDZ-ov tajnik kritizira SDP i Možemo: Recikliraju stare ideje
Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić izjavio je u subotu, osvrćući se na početak formalnih pregovora SDP-a i Možemo! o programu buduće hrvatske vlade, da te stranke "recikliraju neke stare ideje“ te ih prozvao za nedostatak konkretnih rješenja.
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"Na prvo što sam uspio proučiti i čuti iz obraćanja, riječ je očigledno o nekom malo moderniziranom planu koji smo u prošlosti imali mogućnost vidjeti”, izjavio je Katičić nakon panel-rasprave o sigurnost u digitalnom prostoru koju je organizirala Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski“.
Pritom je spomenuo Plan 21, izborni program Kukuriku koalicije iz 2011. godine ustvrdivši da se "recikliraju neke stare ideje”. Dodao je i da treba sačekati kraj pregovora koje su danas najavili SDP i Možemo!.
Osvrnuo se i na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaš Dončića, da je riječ o transformaciji. "Te transformacije koje su bile kada su oni bili na vlasti bile su vrlo, vrlo loše i rezultati bi bili takvi da sada ne bismo imali Pelješki most, drugu cijev tunela Učka i mnogo, mnogo drugih projekta”, kazao je.
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Povukao je paralelu i s upravljanjem Gradom Zagrebom, rekavši da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. "Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo”, kazao je Katičić.
Podsjetio je i da je konferencija za novinare već jednom bila najavljena pa otkazana što, ocjenjuje, može pokazivati u kojem smjeru će i taj savez krenuti. U petak je, naime, otkazana konferencija za novinare stranke Možemo! o početku pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore te potom za subotu zakazana zajednička konferencija za novinare SDP-a i Možemo! o planovima za transparentne pregovore o programu i ciljevima buduće vlade.
Katičić je istaknuo da će HDZ biti spreman za izbore i da se dokazao rezultatima, posebice u zadnjih deset godina otkad je na čelu stranke Andrej Plenković. "Svaki objektivni pokazatelj govori da se u Hrvatskoj u ovih deset godina puno, puno bolje živi”, rekao je.
Osim toga, poručio je da HDZ ima iskustva u formiranju parlamentarne većine te zna kako je održati.
SDP i Možemo! najavili su u subotu na Markovu trgu početak formalnih pregovora o programu buduće hrvatske Vlade, koji se temelji na osam prioritetnih područja te, kako su poručili, predstavlja "oštar rez s nasljeđem HDZ-a" i dosadašnjim modelom upravljanja.
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