HDZ-ov tajnik kritizira SDP i Možemo: Recikliraju stare ideje

Podsjetio je i da je konferencija za novinare već jednom bila najavljena pa otkazana što, ocjenjuje, može pokazivati u kojem smjeru će i taj savez krenuti. U petak je, naime, otkazana konferencija za novinare stranke Možemo! o početku pregovora o koalicijskom sporazumu sa SDP-om za predstojeće parlamentarne izbore te potom za subotu zakazana zajednička konferencija za novinare SDP-a i Možemo! o planovima za transparentne pregovore o programu i ciljevima buduće vlade.