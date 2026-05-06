15,9 posto udjela

Volkswagen postao najveći dioničar Teslinog rivala

Hina
06. svi. 2026. 12:20
Njemački Volkswagen postao je najveći pojedinačni dioničar u Teslinom rivalu Rivianu, vidljivo je iz podneska tog američkog proizvođača električnih vozila Komisiji za vrijednosnice i burze (SEC).

Njemački proizvođač automobila sada drži 15,9 posto udjela u Rivianu, čime je nadmašio Amazon, koji posjeduje oko 13 posto. Amazon koristi električna dostavna vozila proizvedena u Rivianu za dostavu paketa.

Volkswagenov rastući udio povezan je sa zajedničkim pothvatom s tim američkim proizvođačem usmjerenim na razvoj Rivianove električne arhitekture za VW-ove električne modele. Uz to, Volkswagen se obvezao uložiti do 5,8 milijardi dolara u to partnerstvo. 

Ključna je značajka Rivianova sustava takozvana zonska arhitektura, koja organizira funkcije vozila po području, a ne po pojedinačnim sustavima.

Dok tradicionalna vozila koriste odvojene upravljačke jedinice za specifične zadatke, prema Rivianovom pristupu, više funkcija je konsolidirano, što omogućuje jednoj računalnoj jedinici da kontrolira značajke poput ubrzanja i rada prozora na jednoj strani vozila. Dizajn smanjuje složenost i duljinu ožičenja, smanjujući i troškove.

Tesla i nekoliko kineskih proizvođača automobila također su usvojili slične zonske arhitekture.

Rivian se trenutno priprema za lansiranje jeftinijeg SUV modela R2 u SAD-u kako bi povećao prodaju, no njegova prva dva modela i dalje znatno zaostaju za tržišnim liderom Teslom.

