JOŠ IMA PROBLEMA
Facebook i Facebook Messenger rade usporeno nakon pada
Metine aplikacije i internet stranice Facebook i Facebook Messenger nisu radile diljem svijeta
Oglas
Korisnici u Hrvatskoj nisu mogli pristupiti ni Facebooku ni Facebook Messengeru, ali Instagram je djelomično radio. Od 16:20 sati Metine mreže rade, ali usporeno.
Independent javlja da je Facebook u petak poslijepodne zabilježio veliki globalni prekid rada, zbog čega brojni korisnici nisu mogli pristupiti društvenoj mreži ni aplikaciji Messenger.
Prema prijavama korisnika, tijekom ispada sustava mnogi su automatski odjavljeni sa svojih računa, a pokušaji ponovne prijave završavali su porukom o pogrešci.
"Došlo je do neočekivane pogreške", stajalo je u obavijesti koja se pojavljivala korisnicima prilikom prijave.
Problemi su zahvatili i Facebookovu internetsku stranicu i mobilnu aplikaciju, dok je Messenger u pojedinim trenucima bio potpuno nedostupan.
Tisuće korisnika diljem svijeta prijavile su poteškoće na servisima za praćenje rada internetskih platformi, a društvenim mrežama ubrzo su se proširile objave o nedostupnosti Meta servisa.
Iz Mete se zasad nisu službeno oglasili o uzroku prekida niti su objavili procjenu kada će sve usluge ponovno biti potpuno dostupne korisnicima.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas