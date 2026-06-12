REAKCIJA NA ŠIMUNIĆA
HDZ: Svi ljevičari bi trebali biti izuzeti od propitivanja. Jednostavno, oni su nedodirljivi
Istraga koju je USKOK pokrenuo protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića nastavlja izazivati reakcije i prijepore između vladajućih i oporbe.
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Posljednji se o slučaju oglasio HDZ, i to putem društvenih mreža, optuživši lijeve političke opcije za pritisak na pravosuđe i pokušaj zaštite političkih saveznika.
U objavi su ustvrdili kako je riječ o obrascu koji se, prema njihovu mišljenju, već mogao vidjeti u aferi Hipodrom.
Prenosimo reakciju iz HDZ-a u cijelosti:
"Pokušaj udara na hrvatske institucije i zaštite podobnih, kao u aferi Hipodrom!
Najmanji je problem u ovoj udruženoj operaciji ljevice to što SDP sam sebi skače u usta i ponižava se kako bi se dodvorio Možemo. To je već odavno notorna stvar.
Problem je u tome što Platforma Možemo i SDP, po već poznatom obrascu, vrše flagrantan pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru.
Kada se istražuju drugi, tada 'institucije rade svoj posao' i riječ je o 'dokazanom kriminalu'. No kada te iste institucije samo dotaknu njih, odjednom je riječ o 'političkom progonu'.
Po toj logici, svi ljevičari trebali bi biti unaprijed izuzeti od bilo kakvog propitivanja pravne države i oslobođeni svake sumnje. Oni su, jednostavno, nedodirljivi. S druge strane, svi ostali trebali bi biti unaprijed osuđeni.
Možemo i SDP isto su činili i u slučaju Kostanjevića: mjesecima su ga štitili, a istodobno neovisna tijela optuživali za 'teror'. Čak su slali i Tomaševićevu desnu ruku Đulića, za kojeg se sumnja da je opstruirao istragu i prijetio zviždačima. A onda je Kosta K. priznao.
Da, riječ je o istom obrascu kao i u aferi vezanoj uz moguće pogodovanje i namještanje unosnih poslova ortacima u Gradu Oroslavju."
Prijavu protiv Šimunića na temelju koje je reagirao USKOK podnijeli su bivši gradski vijećnici Oroslavja Ivan Tuđa, Stanko Čičko, Zlatko Posavec, Lucija Grabušić, Branko Čičko, Mirela Bačani Đunđek, Emil Gredičak i Daniel Vnuk. Tuđa je član SDP-a i bivši gradonačelnik Oroslavja.
Sumnja se da je Šimunić, koristeći svoje funkcije, unaprijed dogovorio poslove s dvojicom poznanika poduzetnika. Riječ je o Tomislavu Čavki, direktoru tvrtke Pagodromio, koja se bavi iznajmljivanjem montažnih klizališta, te Romanu Rogoviću, direktoru tvrtki Pecunia savjetovanje i Woodmood Zagorje, specijaliziranih za iznajmljivanje sajamskih kućica i festivalske opreme. Istražitelji sumnjaju da je s njima dogovorio angažman na manifestaciji Advent u Oroslavju 2024.
Pretrage se provode u sklopu izvida koje USKOK vodi više od godinu dana. To isto tvrdi i ministar pravosuđa Damir Habijan.
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