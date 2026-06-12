HDZ: Svi ljevičari bi trebali biti izuzeti od propitivanja. Jednostavno, oni su nedodirljivi

Sumnja se da je Šimunić, koristeći svoje funkcije, unaprijed dogovorio poslove s dvojicom poznanika poduzetnika. Riječ je o Tomislavu Čavki, direktoru tvrtke Pagodromio, koja se bavi iznajmljivanjem montažnih klizališta, te Romanu Rogoviću, direktoru tvrtki Pecunia savjetovanje i Woodmood Zagorje, specijaliziranih za iznajmljivanje sajamskih kućica i festivalske opreme. Istražitelji sumnjaju da je s njima dogovorio angažman na manifestaciji Advent u Oroslavju 2024.