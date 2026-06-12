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"školska godina uobičajena"

Fuchs o dojavama o bombama: Nismo dopustili paniku

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Hina
|
12. lip. 2026. 15:56
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Dolazak clanova HDZ-a na zajednicku sjednicu Predsjednistva i Nacionalnog odbora stranke u prostorijama Gradskog odbora HDZ-a. ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je u petak proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, ustvrdivši da nije bilo stresova kao, primjerice u vrijeme pandemije, a kao najveći izazov označio je prijetnje bombama koje su stizale na školske adrese.

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"Iako ste poprilično sigurni da se radi o zastrašivanju i lažnim dojavama, ne može se stvar prepustiti slučaju, jer što ako je nešto zaista stvarno i ako se nešto desi", rekao je Radovan Fuchs novinarima u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih nakon dodijele nagrade Luka Ritz.

Naglasio je da su držali stvar pod kontrolom te da su se morali dobro iskoordinirati s policijom. Zahvalio je svima na izvrsnoj suradnji u koju je bilo uključeno puno ljudi i institucija.

"Mislim da smo to posložili i da je stvar prošla bez velike panike, nastava se manje-više odvijala u redu, možda s nekakvih pola dana, danom izgubljene nastave", rekao je ministar.

Rekao je također da nisu dozvolili da se dogodi nekakva varijanta panike i histerije pa nije bilo potrebe da se nastavu održava online.

Poslije su, dodao je, s policijom i informacijskom mrežom ministarstva uspostavili sistem postupanja i procjenjivanja u slučaju dojava o bombama.

Vezano za boravke u školama, odgovorio je da su se oni, tamo gdje su mogli biti organizirani, odvijali bez prevelikih problema.

Teme
dojave o bombama ministarstvo obrazovanja policija radovan fuchs škole

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