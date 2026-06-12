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Janšina vlada ukinula kontrole na granici s Hrvatskom. Oglasio se Plenković

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Hina
|
12. lip. 2026. 14:39
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Andrej Plenkovic i Janez Jansa Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u petak je pozdravio odluku nove slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom.

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"Pozdravljamo odluku slovenske vlade Janeza Janše o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike u Schengenu.

Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju u rješavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti", napisao je predsjednik Vlade na platformi X.  

Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje.

Još osam država članica šengenskog prostora i dalje ima  privremene kontrole na unutarnjim granicama - Austrija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska,Norveška, Njemačka i Švedska.

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Teme
andrej plenković janez janša kontrole na granicama slovenija

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