Rusija gomila snage kod granica NATO članica: "Bit će to rat koji će se odvijati u svim dimenzijama"

Vojna obavještajna služba Švedske procijenila je da je Rusija povećala broj borbenih vojnika u sklopu priprema za mogući sukob. "Ne mislimo da su oni tamo samo radi pokazivanja sile. Riječ je o sposobnosti da se u budućnosti suprotstave NATO-u u većem sukobu", rekao je šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson.