pripreme za mogući sukob
Rusija gomila snage kod granica NATO članica: "Bit će to rat koji će se odvijati u svim dimenzijama"
Rusija proširuje vojnu infrastrukturu u blizini granice s članicama NATO-a i priprema se za mogući rat, pokazalo je istraživanje danske javne televizije DR i nekoliko partnerskih medija objavljeno 10. lipnja.
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Neimenovani šefovi nordijskih obavještajnih službi i visoki vojni dužnosnici koji su govorili za taj medij tvrde da Rusija povećava svoju vojnu prisutnost uz granice s Finskom, Norveškom i baltičkim državama.
Procjenjuju da najveća prijetnja od ruskog napada postoji u iduće jedne do tri godine, dok Europa još uvijek radi na jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta, iako ni za Rusiju to nije povoljan trenutak, piše Kyiv Independent.
"Bit će to rat koji će se odvijati u svim dimenzijama. Vodit će se na kopnu, u zraku, na moru, u svemiru i u kibernetičkom prostoru", rekao je bojnik Brian Nissen.
Prošlogodišnji dokumenti NATO-a, kao i procjene prijetnji nekoliko europskih država, ukazuju na to da se rizik povećava, izvijestila je danska televizija DR.
Vojna obavještajna služba Švedske procijenila je da je Rusija povećala broj borbenih vojnika u sklopu priprema za mogući sukob. "Ne mislimo da su oni tamo samo radi pokazivanja sile. Riječ je o sposobnosti da se u budućnosti suprotstave NATO-u u većem sukobu", rekao je šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson.
Britanski list The Telegraph objavio je 11. lipnja satelitske snimke s geolokacijskim podacima koje, kako navodi, prikazuju prijavljene ruske vojne objekte u blizini granice NATO-a.
Satelitske snimke otkrivaju nove vojarne, objekte za prehranu i skladišne kapacitete na različitim dijelovima ruske granice s Finskom. U ruskoj republici Kareliji, u blizini mjesta Novaja Vilga, gradi se i nova vojna baza.
Telegraph navodi da je u blizini granice Estonije i Rusije zabilježena povećana prisutnost vojnih vozila, dok se u ruskoj eksklavi Kalinjingrad proširuju vojni kapaciteti i povećava broj vojnika.
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