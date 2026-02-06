Oglas

100 tisuća eura

Zagrebačka županija daje pozamašan iznos za programe i projekte braniteljskih udruga

author
Hina
|
06. velj. 2026. 09:44
Euro
Ilustracija / Unsplash

Zagrebačka županija u petak je raspisala 100.000 eura vrijedan javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata, a prošle je godine za tu namjenu bilo osigurano 90.000 eura, čime je Zagrebačka županija podržala 35 projekata udruga.

U priopćenju su pojasnili kako je cilj natječaja jačanje kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije putem njihovih programa i projekata, koji se odnose na socijalno i psihološko osnaživanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, podizanje učinkovitosti skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Financijska potpora za pojedini program i projekt može iznositi najmanje 700 eura, a najviše 11 tisuća eura. Prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije, a provoditi se može u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine.

Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika.

Natječaj je otvoren do 25. veljače 2026. godine.

Teme
Zagrebačka županija braniteljske udruge

