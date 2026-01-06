CIVILNI SEKTOR
U Hrvatskoj postoji više od 44 tisuće udruga. Braniteljske nisu najbrojnije, čak nisu među prvih pet
Iako se u javnosti često smatra i naprečac govori da je u Hrvatskoj najviše braniteljskih udruga, one nisu čak niti među pet najbrojnijih.
U Registru udruga Republike Hrvatske trenutno je 44.698 aktivnih udruga, a uključujući one koje su brisane iz Registra zbog prestanka djelovanja, do sada ih je ukupno bilo 70.280.
Računamo li aktivne udruge, postoji jedna na svakih 86 stanovnika Hrvatske.
Udrugu mogu osnovati i 14-godišnjaci
Udruga je definirana kao "svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja".
Zakon o udrugama kaže da udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Pritom osnivač može biti svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, ali uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. No u tom slučaju, najmanje jedan osnivač udruge mora biti punoljetna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
Braniteljskih udruga 1.495, sportskih više od 10.000
Premda se ponekad u javnosti čuje i smatra da su u Hrvatskoj najbrojnije udruge branitelja iz Domovinskog rata, to nije točno. Štoviše, gleda li se prema području djelovanja, kako su kategorizirane u Registru udruga, braniteljske i stradalničke udruge nisu niti među pet najbrojnijih.
Daleko najbrojnije su sportske udruge te one koje se bave kulturom i umjetnošću kojih je svakih više od 10 tisuća.
Braniteljskih i stradalničkih udruga ukupno je 1.788, od kojih je 1.495 braniteljskih udruga iz Domovinskog rata, a 236 je udruga sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poraća, među kojima su i udruge antifašističkih boraca te udruge hrvatskih domobrana iz tog rata.
Gdje je najviše, a gdje najmanje udruga
Najbrojnije su sportske udruge kojih je čak 13.938, dok je udruga iz područja kulture i umjetnosti 10.254. Brojne su još i udruge iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja, njih 7.227 te socijalne djelatnosti - 6.098. Brojke se u mnogim slučajevima preklapaju jer udruge mogu registrirati svoje djelovanje u više područja, primjerice u kulturi i umjetnosti te duhovnosti.
Ima i nešto više od tisuću hobističkih udruga poput onih koje okupljaju ljubitelje oldtimera, kartaše, razne kolekcionare poput filatelista i numizmatičara, ali i skupljače stripova, značaka i sličnog.
Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Najviše ih je registrirano u Zagrebu - 11.378 ili skoro četvrtina od ukupnog broja. Potom slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 4.711 aktivnih udruga, Zagrebačka županija s 3.208, Osječko-baranjska županija s 2.876 i Primorsko-goranska s 2.844 udruge. Najmanje ih je u Ličko-senjskoj županiji - 509.
