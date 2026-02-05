Cijena mu već sad dostiže i do 2500 eura za kilogram, a bit će i još skuplji

Ponos Istre, istarski bijeli tartuf, na korak je do zaštićene oznake izvornosti na razini Europske unije. Gljiva čija cijena dostiže tisuće eura, ovime će dodatno dobiti na ekskluzivnosti!
Istarski bijeli tartuf zaštićen je na nivou Republike Hrvatske. Najprije je zaštićen na nacionalnoj razini, a sada mu slijedi zaštita i na europskoj. Krajnji rok - dvije godine od dobivanja nacionalne prijelazne zaštite.
"Ako u tome uspjemo, istarski bijeli tartuf biti će prva gljiva u Europi zaštićena oznakom izvornosti. To će biti ujedno i najskuplja komercijalna gljiva i najskuplji proizvod po jedinici količine", kaže Anton Brenko iz Udruge tartufara Istre za Dnevnik.hr.
Ove godine cijena je dosezala i do 2500 eura za kilogram. Zaštitom na nacionalnoj razini bi ona mogla i porasti, ali oznaka pridonosi i valorizaciji, zaštiti tradicije tartufarenja, a samom kupcu jamči kvalitetu i autohtonost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
