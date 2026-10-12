Zagrebačke pekarne Klara povlače se sa Zagrebačke burze

Ilustracija: Alex Pinheiro/Pexels

Zagrebačke pekarnice Klara izvijestile su investicijsku javnost da je Trgovački sud u Zagrebu, 8. listopada, upisao odluku o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar te da će tvrtka podnijeti zahtjev za povlačenjem dionica s uređenog tržišta, objavljeno je na stranicama ZSE-a.

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Zagrebačkoj burzi (ZSE) tvrtka će uputiti navedeni zahtjev za povlačenjem dionica s uređenog tržišta u skladu s važećim pravilima burze.

Odluka je, navodi se u obavijesti, donesena na glavnoj skupštini društva, 30. rujna, s 95,5 posto glasova prisutnih na glavnoj skupštini. Stupila je na snagu danom upisa u sudski registar.

Društvo se neopozivo obvezalo od svih dioničara koji su glasali protiv donošenja te odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njenog upisa u sudski registar. Zahtjev za otkup dionica trebaju podnijeti društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke u registar.

Zahtjev za otkup dionica podnosi se u pisanom obliku neposredno tvrtki, putem preporučene pošte na adresu sjedišta tvrtke ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Zagrebačke pekarne Klara obavijestile su krajem rujna dioničare da, na temelju elaborata i revizije elaborata od strane neovisnog ovlaštenog revizora, fer vrijednost njihove dionice na dan objave poziva na glavnu skupštinu iznosi 99,49 eura po dionici, što predstavlja iznos pravične naknade.

Člankom 341. stavkom 9 Zakona o tržištu kapitala određeno je da se pravičnom naknadom smatra prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu.

Budući da se dionicama tvrtke trgovalo manje od trećine trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva, navedeno je tada, pravična naknada za dionice utvrđena je elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora pri čemu se fer vrijednost dionice procjenjuje na dan objave poziva na glavnu skupštinu.

Na temelju elaborata i revizije elaborata, Zagrebačke pekarne Klara obavijestile su dioničare da fer vrijednost njihove dionice na dan objave poziva na glavnu skupštinu iznosi 99,49 eura po dionici, što je i iznos pravične naknade.

Zagrebačke pekarne Klara objavile su 19. kolovoza da planiraju povlačenje dionica sa Zagrebačke burze, s obzirom na to da ne ostvaruju značajne koristi od uvrštenja i trgovanja, a s druge strane imaju značajne troškove.

"Društvo ne ostvaruje značajne koristi od uvrštenja dionica na tržištu kapitala niti od trgovanja istima. S druge strane, troškovi, izravni i neizravni, povezani s uvrštenjem dionica društva na tržištu kapitala su značajni i u okolnostima poslovanja društva predstavljaju značajan teret", piše u pozivu na glavnu skupštinu objavljenom na internetskoj stranici ZSE-a.

Dionice Zagrebačkih pekarni Klara su na Zagrebačkoj burzi od 2003. godine, pri čemu 89,55 posto drže Čakovečki mlinovi preko skrbnika Interkapital vrijednosnih papira. Ostalih nešto više od deset posto dionica u vlasništvu je fizičkih osoba, a sa 7,96 posto prednjači Slavko Gorički.