Pritom su izrazili posebnu zabrinutost zbog uznemirenosti djece koja nakon događaja osjećaju strah i nesigurnost. Istaknuli su da je potrebno odmah osigurati psihološku i drugu stručnu pomoć ne samo ozlijeđenom učeniku nego i svoj djeci koja su svjedočila napadu ili koju je događaj na bilo koji način pogodio. Budući da takvi događaji mogu ostaviti duboke posljedice, pomoć mora biti dostupna i u nadolazećim danima i tjednima. Odgovarajuća podrška potrebna je i roditeljima te zaposlenicima škole.