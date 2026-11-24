POČINITELJ PRIVEDEN
Novi užas u susjedstvu: Maskirani napadač u osnovnoj školi oštrim predmetom ozlijedio učenika
U osnovnoj školi u slovenskom Črnomlju dogodio se napad u kojem je, prema podacima policije, ozlijeđena jedna osoba.
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Prema prvim informacijama Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih, maskirani učenik navodno je oštrim predmetom napao i ozlijedio vršnjaka. Policija je na mjestu događaja i istražuje okolnosti napada, priopćili su iz Ministarstva.
Prema informacijama očevidaca i roditelja, ispred škole nalazi se velik broj policajaca, a učenici su izvan škole. Portal Moja Dolenjska navodi da napadnuti učenik navodno nije teže ozlijeđen.
"Riječ je o iznimno ozbiljnom nasilnom događaju"
U Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih potreseni su događajem i najoštrije ga osuđuju.
"Činjenica da se učenik navodno maskirao i oštrim predmetom napao svojeg vršnjaka potresna je i potpuno neprihvatljiva. Riječ je o iznimno ozbiljnom nasilnom događaju koji zahtijeva hitno postupanje svih nadležnih. Škola mora biti mjesto sigurnosti i povjerenja, stoga za takvo nasilje ne smije biti nikakvog opravdanja niti umanjivanja njegove ozbiljnosti", istaknuli su iz Ministarstva.
Pritom su izrazili posebnu zabrinutost zbog uznemirenosti djece koja nakon događaja osjećaju strah i nesigurnost. Istaknuli su da je potrebno odmah osigurati psihološku i drugu stručnu pomoć ne samo ozlijeđenom učeniku nego i svoj djeci koja su svjedočila napadu ili koju je događaj na bilo koji način pogodio. Budući da takvi događaji mogu ostaviti duboke posljedice, pomoć mora biti dostupna i u nadolazećim danima i tjednima. Odgovarajuća podrška potrebna je i roditeljima te zaposlenicima škole.
Roditelji upozorili na ranije događaje
Iz Ministarstva su otkrili i da su ih roditelji upozorili na ranije slučajeve neprimjerenog ponašanja u spomenutoj školi, koji, prema njihovim navodima, nisu bili odgovarajuće obrađeni.
"Stoga očekujemo doista temeljitu istragu svih okolnosti današnjeg napada, uključujući provjeru prethodnih upozorenja, reakcija škole i postupanja nadležnih institucija. Nužno je utvrditi jesu li upozorenja na odgovarajući način razmotrena i je li današnji događaj bilo moguće spriječiti", upozorili su.
Podsjetili su da su radi osiguravanja sigurnog i poticajnog okruženja za učenje uspostavljeni protokoli za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja i prijetnji sigurnosti u školskom prostoru. Zakonodavstvo predviđa i mjere u slučaju sumnje da učenik kod sebe ima opasne predmete, među ostalim i mogućnost pregleda osobnih predmeta pod propisanim uvjetima.
U Ministarstvu očekuju dosljednu provedbu svih predviđenih postupaka, pravodobno djelovanje i jasnu odgovornost nadležnih.
"Sigurnosni protokoli moraju funkcionirati u praksi, a ne samo na papiru", upozorili su.
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