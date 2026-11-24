BORBA ZA PRAVDU
Bivši radnici Salonita prosvjedovali pred Saborom: "Nismo radili u tvornici čokolade, udisali smo azbest"
Bivši radnici Salonita iz Vranjica prosvjedovali su u utorak pred Hrvatskim saborom, nezadovoljni predloženim izmjenama Zakona o obeštećenju radnika Salonita, kojima bi dio bivših radnika bio isključen iz prava na obeštećenje za izloženost azbestu.
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Oko pedeset prosvjednika upozorilo je da bi prema predloženom zakonskom rješenju obeštećenje dobila 42 radnika, dok bi ih oko 180 ostalo bez tog prava, iako su, kako ističu, radili u istim uvjetima i bili izloženi azbestnoj prašini.
"Mi nismo radili u tvornici čokolade, nego smo zajedno s njima radili i udisali isti azbest. Smatramo da imamo pravo biti obeštećeni", rekao je bivši dugogodišnji radnik Salonita Nenad Grgić.
Objasnio je da su neki radnici ranije primili naknadu za gubitak radnog mjesta, ali da se ona ne može poistovjećivati s obeštećenjem za izloženost azbestu.
"To su dvije različite osnove obeštećenja. Dobili smo naknadu za izgubljeno radno mjesto, a ne za izloženost azbestu", istaknuo je Grgić.
Dodao je da su radnici spremni pravdu potražiti pred Ustavnim sudom, a ako bude potrebno i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.
Grgić je rekao da su na sastanku s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković čuli da ona "ne želi oštetiti državni proračun".
"Ja kažem da je cijena ljudskog života neprocjenjiva, a u Hrvatskoj se naš život cijeni na 29.100 eura. To je sramotno", poručio je.
Dodao je da su prethodne vladajuće strukture radnike obeštetile s 219.000 kuna, u što je, prema njegovim riječima, bilo uključeno i obećano povećanje mirovine od 27 posto, koje nikada nisu dobili. Smatra da je tim iznosom objedinjena naknada za gubitak radnog mjesta i izloženost azbestu, zbog čega sadašnji zahtjev radnika nije riješen.
Bivša radnica Salonita Višnja Čičmir, koja je u tvornici radila 11 godina na poslovima prodaje i otpreme, rekla je da je azbesta bilo posvuda, a radnici tada nisu znali koliko je opasan.
Vreće s azbestom stizale su brodovima, a prilikom njihova pregledavanja azbest se rasipao, prašio i širio zrakom, kazala je.
"Mislili smo da to nije toliko opasno, a sada se pomalo javljaju posljedice. Ljudima koji su oboljeli jako je teško", pojasnila je Čičmir, dodajući da bivši radnici traže novčanu pomoć kako bi lakše podmirili troškove života i liječenja.
Bivši radnik Salonita i hrvatski branitelj Emil Grubišić također je istaknuo da ranije obeštećenje nije bilo naknada za izloženost azbestu, nego za gubitak radnog mjesta. Izrazio je razočaranje odnosom institucija prema zahtjevima bivših radnika.
Radnici Salonita i ranije su upozoravali na predložene izmjene zakona, tvrdeći da ih se njima diskriminira.
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