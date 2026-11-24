Dodao je da su prethodne vladajuće strukture radnike obeštetile s 219.000 kuna, u što je, prema njegovim riječima, bilo uključeno i obećano povećanje mirovine od 27 posto, koje nikada nisu dobili. Smatra da je tim iznosom objedinjena naknada za gubitak radnog mjesta i izloženost azbestu, zbog čega sadašnji zahtjev radnika nije riješen.