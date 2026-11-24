TAJNA DOBROG POKLONA
Izvukli ste kolegu za Secret Santu? Imamo odlične ideje za poklone do 10 eura
Od kolege koji prvi zatvara prozor do kolegice koja već u studenome planira blagdanski stol, prepoznajte šest tipova kolega i pronađite poklon za Secret Santu iz JYSKa do 10 eura.
Kad izvučete ime za Secret Santu, sjetite se onoga po čemu biste tu osobu prepoznali i bez ceduljice. Možda je to kolega koji se na riječ „provjetravanje” odmah hvata za jaknu. Možda kolegica koja zna gdje joj je svaki kabel i klamerice ili ona koja vam je već pokazala kako će ove godine izgledati njezin blagdanski stol. Upravo su te male navike dobar trag kad birate poklon. Evo što bismo zamotali za šest ljudi koje gotovo sigurno imate u uredu.
Za kolegu kojem je uvijek hladno
Ostatak ureda glasa za još pet minuta otvorenog prozora, a on je već zakopčao vestu do grla. Mekana flis deka ROSENVIAL u boji tamnog pijeska dobro će mu doći za večeri na kauču. Ako znate koji broj nosi, tu su i teddy papuče SIKFORS za ona jutra kad je i put od kreveta do kuhinje dovoljno hladan. Na karticu napišite „Za trenutke kad opet netko kaže da je zagušljivo.” Odmah će znati na što mislite.
Za kolegicu koja uvijek zna gdje joj je punjač
Kad je pitate ima li punjač, kaže „gornja ladica, lijevo”. I stvarno je tamo, uredno namotan. Pletena kutija KORSBERGA dobro će joj doći za ključeve i sunčane naočale u predsoblju ili za kabele koji se inače sele s komode na stolić. Ako na pauzi razmjenjujetepreporuke za serume, nježno ružičasti organizator HUSUM praktičan je poklon za njezinu jutarnju rutinu. Sve što svakodnevno koristi može joj biti pri ruci, čak i prije prve kave.
Za kolegu čiji vikend počinje s „vidjet ćemo”
Njegovo „nemam planova” može završiti filmom na kauču, izlaskom koji se malo odužio ili spontanim odlaskom na planinarenje. Čelična termos boca TORKILD pokriva sve tri verzije vikenda. Za čaj nadohvat kauča, za hidrataciju u „jutro“ nakon izlaska ili za limunadu koji će ponijeti na izlet. Na karticu je dovoljno samo napisati „Za tvoj vikend bez planova.”
Za kolegicu koja već zna kako će izgledati blagdanski stol
Na pauzi vam pokaže fotografiju novog nadstolnjaka, pa zumira da vidite kako je zamislila složiti salvete. Njoj će bijela vaza REGNVALD dobro doći za grančicu eukaliptusa na stolu, a poslije blagdana i za prve tulipane. Ako znate da večeru najradije poslužuje uz svijeće, odaberite široku svijeću SANDER u nijansi badema. Lijepo će izgledati i na stolu koji je već isplanirala do zadnjeg detalja.
Za kolegicu koja jednostavno obožava nakit
Ponedjeljkom nosi male zlatne obruče, a petkom naušnice zbog kojih je barem dvoje u uredu pita gdje ih je kupila. Ako često putuje, kutija za nakit TORNELILLA zgodna je za spremanje nekoliko omiljenih komada u torbu za vikend. Ukrasna posudica TORUP od kamena ima drugu namjenu. Može stajati na ormariću u kupaoni i čuvati prstenje i naušnice koje skida prije spavanja.
Za kolegu koji ima svoj ritual nakon posla
Njegova idealna večer počinje tušem, prigušenim svjetlom i mobitelom na tihom. Iz mirisne kolekcije MOHEDA možete odabrati mirisnu svijeću ako voli taj trenutak kad završi s obvezama i konačno sjedne. Difuzor je dobra ideja za onoga tko voli da ga omiljeni miris dočeka čim uđe u stan, a sprej za prostor za brzo osvježenje prije nego što se smjesti na kauč. Ako vam je ikad spomenuo koji miris voli, izbor je već napola gotov.
Za kraj, ostavite na paketu mali trag. „Za večeri kad je jedini plan ugasiti notifikacije“ reći će više od potpisa. A ako vas odmah pročitaju, barem znate da ste pogodili poklon.
Najljepši trenutak Secret Sante je kad netko otvori poklon, okrene se osobi do sebe i kaže „Gle, ovo je baš za mene.” Za takvu reakciju često je dovoljno manje od deset eura i jedna sitnica koju ste o toj osobi zapamtili.
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