Kad izvučete ime za Secret Santu, sjetite se onoga po čemu biste tu osobu prepoznali i bez ceduljice. Možda je to kolega koji se na riječ „provjetravanje” odmah hvata za jaknu. Možda kolegica koja zna gdje joj je svaki kabel i klamerice ili ona koja vam je već pokazala kako će ove godine izgledati njezin blagdanski stol. Upravo su te male navike dobar trag kad birate poklon. Evo što bismo zamotali za šest ljudi koje gotovo sigurno imate u uredu.