U NOVOM DANU
Ressler o srpskim studentima i Vukovaru: Hoće li se nova vlast odmaknuti od Miloševićeva nasljeđa?
Hrvatski europarlamentarac Karlo Ressler (HDZ), u Novom je danu kod naše Nine Kljenak, govorio o rezoluciji o Vukovaru koju bi EP trebao izglasati u četvrtak, suspenziji SNS-a Aleksandra Vučića iz EPP-a te očekivanjima od nove vlasti u Srbiji.
Budući da su rezoluciju o Vukovaru, povodom 35. obljetnice strašnog razaranja Vukovara, zajedno pripremali hrvatski europarlamentarci iz svih političkih opcija zastupljenih u EP-u, Karlo Ressler očekuje se da će rezolucija dobiti najširu moguću podršku u Europskom parlamentu.
"Drago mi je da je održana rasprava i prvi put je tako Europski parlament odao priznanje i počast vukovarskim braniteljima i stradalnicima, nadljudskom naporu u Vukovarskoj bolnici, a komemorirane su i žrtve koje su uslijedile nakon okupacije grada, s kulminacijom u pokolju na Ovčari", istaknuo je Ressler.
Rekao je da naši eurozastupnici sad rade zajedno na tekstu rezolucije, s kojom će se u četvrtak prvi put na europskoj i međunarodnoj razini pokloniti žrtvama Vukovara i velikosrpske agresije na Hrvatsku.
Kojim će putem krenuti nova srpska vlast?
"U Srbiji će nadolazeća vlast samostalno odlučiti kojim će putem krenuti. Hoće li to biti odmicanje od Miloševićeva nasljeđa ili ponovno nekakvo zaplitanje u labirinte koji su okovali srpsku politiku, tek ćemo vidjeti", naglasio je Ressler komentirajući protivljenje srpskih studenata donošenju rezolucije o Vukovaru.
"Očekujem široku podršku u Europskom parlamentu za tekst koji je dobro promišljen, a polazi od patnje i zločina 1991. godine u Vukovaru tijekom opsade i velikosrpske agresije. Ta tragedija pripada Hrvatskoj, ali i cijeloj Europi koja je nakon 2. svjetskog rata mislila da se takav zločin neće ponoviti. Otvorit ćemo i neka pitanja koja su za nas još uvijek živa: pitanje nestalih, tražimo otvaranje svih arhiva, potpunu suradnju svih nadležnih. Pozivamo Srbiju da pruži informacije o nestalima, to pitanje ne može biti zatvoreno dok obitelji ni nakon 35 godina ne znaju gdje su im najmiliji", istaknuo je istaknuti zasutpnik HDZ-a u EP-u.
"Nismo podržali ulazak SNS-a u EPP, podržavamo suspenziju"
Govoreći o suspenziji Vučićeva SNS-a iz EPP-a na godinu dana, Ressler je kazao kako je taj prijedlog predsjedništva europskih pučana i došao nakon svih primjedbi i zabrinutosti koje su izrazili u Europskom parlamentu i svim drugim tijelima, javno i unutar političke svoje obitelji.
"Sve je jasno iz dokumenta koja su očekivanja i zahtjevi, suspendirana su im prava. HDZ nije ni podržavao članstvo SNS-a u EPP-u, a podržat ćemo odluku o suspenziji", poručio je Ressler.
Na koncu je komentirao i prijepore oko donošenje višegodišnjeg proračuna EU-a.
"Europsko vijeće je ovaj tjedan i vidjet ćemo što će se odlučiti, svi znaju koliki su ulozi, a o tome se odlučuje svakih sedam godina i jednom kad se dogovore, pravila igre je teško mijenjati. Hrvatska je puno toga dobila kroz EU fondove i važno nam je da se takva sredstva nastave. Za nas nije prihvatljiv prijedlog koji je na stolu i sumnjam da bi mogao dobiti podršku u Europskom parlamentu", zaključio je Ressler. .
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare