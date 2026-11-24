"Očekujem široku podršku u Europskom parlamentu za tekst koji je dobro promišljen, a polazi od patnje i zločina 1991. godine u Vukovaru tijekom opsade i velikosrpske agresije. Ta tragedija pripada Hrvatskoj, ali i cijeloj Europi koja je nakon 2. svjetskog rata mislila da se takav zločin neće ponoviti. Otvorit ćemo i neka pitanja koja su za nas još uvijek živa: pitanje nestalih, tražimo otvaranje svih arhiva, potpunu suradnju svih nadležnih. Pozivamo Srbiju da pruži informacije o nestalima, to pitanje ne može biti zatvoreno dok obitelji ni nakon 35 godina ne znaju gdje su im najmiliji", istaknuo je istaknuti zasutpnik HDZ-a u EP-u.