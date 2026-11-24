Naveo je i primjere drugih europskih zemalja u kojima političari preuzimaju odgovornost za propuste sustava. Podsjetio je na odlazak španjolskog ministra prometa nakon teške željezničke nesreće, ostavku portugalske ministrice zdravstva nakon smrti trudnice koju su prebacivali iz bolnice u bolnicu te ostavku cijele nizozemske vlade nakon što je tamošnja porezna uprava tisuće obitelji lažno optužila za prijevaru.