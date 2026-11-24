PREDSTOJNIK UREDA PREDSJEDNIKA
Orsat Miljenić prozvao političare nakon tragedije u Jankomiru: "Samo se fotelje čuvaju"
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, Orsat Miljenić, u objavi na Facebooku osvrnuo se na smrt mladića u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, upozorivši na izostanak političke odgovornosti i potrebu za sustavnim promjenama u zdravstvu i socijalnoj skrbi.
"U Hrvatskoj iz tragedija ništa ne učimo, samo se fotelje čuvaju", poručio je Miljenić na početku objave.
Istaknuo je da ni više od mjesec dana nakon smrti mladića u Jankomiru javnost nije dobila odgovore o tome kako će se unaprijediti sustav i poboljšati skrb o bolesnicima i starijim osobama, već svjedoči isključivo političkim prepucavanjima.
Podsjetio je i na tragedije u Andraševcu i Rupi, kao i na upozorenja pučke pravobraniteljice i Vijeća Europe o neprimjerenom postupanju prema bolesnicima i starijim osobama u ustanovama, koja se godinama zanemaruju.
"Svaki put je isto. Nekoliko dana zgražanja, a onda zaborav. Netko s dna dobije otkaz, pokrene se kazneni postupak koji traje godinama. Politički ne odgovara nitko", naveo je Miljenić.
Smatra da se upravo zbog izostanka političke odgovornosti tragedije ponavljaju, dok sustav ostaje nepromijenjen, a problemi se guraju pod tepih.
"Nekad je bilo drukčije"
Miljenić je podsjetio na slučaj iz 2001. godine, kada su nakon dijalize umrla 23 pacijenta, zbog čega je tadašnja ministrica zdravstva podnijela ostavku, iako su uzrok tragedije bili neispravni dijalizatori.
"Ono što je tada bilo dio političke kulture i morala, danas je postalo nezamislivo", istaknuo je.
Naveo je i primjere drugih europskih zemalja u kojima političari preuzimaju odgovornost za propuste sustava. Podsjetio je na odlazak španjolskog ministra prometa nakon teške željezničke nesreće, ostavku portugalske ministrice zdravstva nakon smrti trudnice koju su prebacivali iz bolnice u bolnicu te ostavku cijele nizozemske vlade nakon što je tamošnja porezna uprava tisuće obitelji lažno optužila za prijevaru.
"Nitko od njih nije osobno nikome naudio. Otišli su jer odgovaraju za sustav koji je zakazao", naglasio je.
"Ako ministar ne ispuni obećano, odlazi"
Prema Miljenićevu mišljenju, rješenja za probleme u psihijatrijskim ustanovama i domovima za starije trebali bi predložiti stručnjaci te udruge pacijenata i umirovljenika, dok je zadaća političara uspostaviti političku odgovornost, počevši od sebe.
"To znači da ministar, kad sustav zakaže, javno kaže što je pošlo krivo, što će promijeniti i do kada. Ako ne ispuni obećano, odlazi. Tek tada će se sustav promijeniti", poručio je.
Dodao je da političari ne mogu sami promijeniti političku kulturu te da i građani od njih moraju zahtijevati više, pamtiti njihove dobre i loše poteze te svoj stav pokazati na izborima.
"Hrvatska ima dobre ljude. Oni zaslužuju bolje zdravstvo, bolju socijalnu skrb, bolju državu", zaključio je Miljenić.
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