"Pokušavam se ne prepucavati"
Tomašević otkrio kad ide u Jankomir pa odgovorio premijeru oko stanja u psihijatriji
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je na početku radova na obnovi Kina Tuškanac dao izjavu za medija i komentirao Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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Kaže da je o slučaju zapaljenja pacijenta u toj klinici saznao iz medija. "Vidjeli ste izjave u medijima bivših članova Upravnog vijeća da ni oni nisu bili informirani. Zašto nije obaviješteno Ministarstvo zdravstva, to je pitanje koje se isto pojavilo. To jedino bivša ravnateljica može odgovoriti", rekao je i napomenuo da su nakon požara bile pozvane sve službe, i Hitna i policija i vatrogasci te da je pacijent smješten u drugu bolnicu.
"Ali, očito je da se trebaju unaprijediti protokoli o informiranju", rekao je te najavio da će u idućim danima održati sastanake s resornom ministricom.
Na pitanje zašto nije jučer nije bio u Jankomiru, gradonačelnik je odgovorio da je već ranije najavio da će u bolnicu njegova pročelnica za zdravstvo. "Pokušavam se ne prepucavati, ne davati nikakve zaoštrene političke izjave o drugim političkim akterima. Jer, ono što treba svima kako da se ovo što se dogodilo Kristianu Perišu nikad više ne dogodi", rekao je.
"Trenutno traje sastanak udruga s gradskim tijelima, iznijeli su broje prijedloge među ostalim i o protokolima o pritužbama i informiranju pacijenata, kako bi oni mogli biti bolje informirani i bolje reagirat", rekao je Tomašević i naglasio da očekuje da će i država učiniti ono što je u njihovoj nadležnosti.
Upitan o upaljaču kojeg je pacijent uspio unijeti u sobu, rekao je kako ne može komentirati te da je ravnateljica i cijelo upravno vijeće podnijelo ostavke te se nada da će nova uprava uskoro održati konstituirajuću sjednicu. "Bolnicu ću posjetiti kad se održi ta sjednica", rekao je.
Dodao je da je u bolnici bila pročelnica Grada za zdravstvo te da će on posjetiti bolnicu kad se konstituira upravno vijeće.
Upitan o zahtjevu obitelji prema bolnici, rekao je kako je jedno pitanje u ingerenciji grada ono o imenu bolnice, što je odgovoreno da će se dogovoriti sa svim članovima gradske skupštine, no obitelj je od tog zahtjeva odustala.
Premijeru je odgovorio da problemi nisu samo u Zagrebu već i u svim psihijatrijskim ustanovana na što je upozoravalo Vijeće Europe i za ustanove koje su izvan Zagreba. Na nama je da napravimo sve što da se to više nikada ne dogodi, rekao je.
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