Kaže da je o slučaju zapaljenja pacijenta u toj klinici saznao iz medija. "Vidjeli ste izjave u medijima bivših članova Upravnog vijeća da ni oni nisu bili informirani. Zašto nije obaviješteno Ministarstvo zdravstva, to je pitanje koje se isto pojavilo. To jedino bivša ravnateljica može odgovoriti", rekao je i napomenuo da su nakon požara bile pozvane sve službe, i Hitna i policija i vatrogasci te da je pacijent smješten u drugu bolnicu.