SUMEZ predlaže da Grad do kraja 2026. pokrene izradu plana, imenuje koordinatora, osigura početna sredstva i započne s hitnim mjerama. Za svaku od 13 mjera plan bi odredio tko je odgovoran za provedbu, u kojem roku, s kojim sredstvima i kako će se pratiti rezultati. Savez predlaže da Gradski ured koordinira provedbu, a da Gradska skupština svake godine razmotri javno izvješće. Prijedlog uključuje i inicijative prema državi za unapređenje standarda zaštite prava, prevencije prisile i nadzora.