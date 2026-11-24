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Udruge za mentalno zdravlje traže hitne promjene u Zagrebu: Predlažu ovih 13 mjera
Hrvatski savez udruga u području mentalnog zdravlja (SUMEZ) danas je na sastanku s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom predstavio prijedlog djelovanja Grada Zagreba za veću sigurnost i bolju zaštitu ljudskih prava u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.
Savez je Gradu Zagrebu predložio da do sredine veljače 2027. donese akcijski plan za razdoblje 2027.–2029. i već u proračunu za 2027. osigura namjenska sredstva za početak provedbe.
Povod za prijedlog je smrt Kristiana Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. SUMEZ poziva na utvrđivanje okolnosti njegove smrti i odgovornosti te na sustavne mjere koje će smanjiti rizik od nasilja, prisile, zanemarivanja i povreda prava. Prijedlog obuhvaća sigurnost i dostojanstvo pacijenata i korisnika socijalnih usluga te sigurnost i uvjete rada zaposlenika.
Dostupne pritužbe, sigurnije ustanove i bolji uvjeti rada
SUMEZ predlaže da pacijenti, korisnici i zaposlenici mogu jednostavno i povjerljivo podnijeti pritužbu, uz mogućnost obraćanja tijelu izvan ustanove. Savez traži i jačanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Ustanove bi, navode, prema zajedničkim pokazateljima pratile primjenu prisile, ozljede, ozbiljne incidente i pritužbe. Ozbiljni događaji stručno bi se analizirali, a javnost bi dobivala informacije o poduzetim mjerama.
Svaka obuhvaćena ustanova izradila bi program sigurnosti koji uključuje prevenciju nasilja i prisile, smirivanje kriznih situacija, individualne krizne planove i dogovorenu podršku nakon otpusta. Za socijalne ustanove predložene su i posebne mjere protiv zanemarivanja, zlostavljanja i nedopuštenog ograničavanja prava korisnika.
Prijedlog uključuje praktičnu edukaciju, redovitu stručnu superviziju i psihološku podršku zaposlenicima, kao i plan zapošljavanja i zadržavanja radnika. SUMEZ predlaže stipendije za psihijatrijsko sestrinstvo i druge deficitarne struke te ulaganja u sigurnije prostore i opremu. Za postupanje u krizama predlaže zajedničke protokole zdravstvenih i socijalnih ustanova, hitne medicine, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i policije.
Mobilni timovi i podrška u zajednici bez uputnice
SUMEZ predlaže razvoj mobilnih timova za kriznu podršku i višegodišnje financiranje programa udruga koje pružaju podršku osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima. Među prvim koracima je razmatranje prijedloga Ludruge za pokretanje Mentopolisa, centra za oporavak u zajednici.
U takav bi centar, kažu, građani mogli doći bez uputnice, dobiti i pružiti uzajamnu podršku te sudjelovati u osmišljavanju aktivnosti. Program bi vodili plaćeni peer radnici, osobe osposobljene da drugima pružaju podršku na temelju vlastitog iskustva teškoća mentalnog zdravlja ili iskustva suživota s osobom koja kroz njih prolazi.
Rokovi, financiranje i javna odgovornost
SUMEZ predlaže da Grad do kraja 2026. pokrene izradu plana, imenuje koordinatora, osigura početna sredstva i započne s hitnim mjerama. Za svaku od 13 mjera plan bi odredio tko je odgovoran za provedbu, u kojem roku, s kojim sredstvima i kako će se pratiti rezultati. Savez predlaže da Gradski ured koordinira provedbu, a da Gradska skupština svake godine razmotri javno izvješće. Prijedlog uključuje i inicijative prema državi za unapređenje standarda zaštite prava, prevencije prisile i nadzora.
U izradu plana SUMEZ želi uključiti osobe s iskustvom psihijatrijskog liječenja, korisnike socijalnih usluga, obitelji, zaposlenike, ustanove, stručnjake i udruge te otvoriti javno savjetovanje. Savez je spreman sudjelovati u izradi plana i pratiti njegovu provedbu, zaključuju.
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