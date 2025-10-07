VIDEO POSTAO VIRALAN
Hrvatica se preselila u Beograd i sada ima jedno pitanje: "Je li to nedopustivo?"
Hrvatska influencerica Nina Baljak već neko vrijeme živi u Beogradu, a sada je postavila jedno pitanje koje je mnoge nasmijalo.
Nina je podijelila TikTok video u kojem pita Srbe je li prihvatljivo da ona, kao Hrvatica, koristi čuvenu srpsku riječ "bre“.
"Imam pitanje za sve Srbe i Srpkinje, a to je – je li u redu da ja, kao Hrvatica koja već xy godina živi u Srbiji, govorim ‘bre’? Ili je to nešto što je nedopustivo i što samo vi smijete govoriti? Meni je to oduvijek bilo super, ali ne znam hoću li ispasti glupa ako to kažem. Baš me zanima što mislite“, pitala je.
Njezin video s ovim pitanjem brzo je postao viralan, a u komentarima su je uglavnom dočekali sa smijehom, iako ima i onih kojima "bre“ i nije tako „kul“, čak ni među Srbima.
"Čak je i preporučeno, bre“, "A kaj ne bi rekla bre“, "Ma opusti se. Kad ja odem u Sarajevo, za pola sata već kažem ‘bolan’ i ‘bona’“, "Draga moja, što god rekla i kako god rekla – slobodno. Sve je u redu. I bre i kaj. Ovdje se sve može i smije“, "Kakvo pitanje, bre! Naravno da je okej“, – bili su neki komentari, piše nova.rs.
