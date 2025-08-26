Zagrebački holding objavio financijski rezultat za prošlu godinu

"U 2024. godini, grupa je ostvarila pozitivan financijski rezultat, unatoč izazovima na tržištu i promjenama u regulatornom okruženju. Ovaj uspjeh u velikoj mjeri rezultat je strateških reformi koje su provedene u prethodnim godinama, uključujući reorganizaciju poslovnih procesa, centralizaciju i optimizaciju poslovanja i uvođenje novih tehnologija. Izuzetno smo ponosni što su ove reforme, zajedno s našim predanim radom, doveli do poboljšanja kreditnog rejtinga društva, što potvrđuje povjerenje rejting agencija i investitora u našu sposobnost upravljanja rizicima i održavanje financijske stabilnosti kao i realizaciji strateških ciljeva za razvoj grupe", istaknuto je u komentaru Uprave ZG holdinga objavljenom u konsolidiranom financijskom izvješću.