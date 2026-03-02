Zašto je Hormuški tjesnac toliko važan u ratu s Iranom?

Zatvaranje plovnog puta moglo bi ugušiti globalno gospodarstvo, a Iran raspolaže minama, brzim napadačkim plovilima, podmornicama, dronovima i projektilima koje bi mogao upotrijebiti kako bi spriječio prolazak brodova.
Oglas
Što je Hormuški tjesnac?
Bliski istok je vodeća svjetska regija po proizvodnji nafte, a njegovi plovni putovi ključni su za pomorsku trgovinu.
To je osobito točno za Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom – odnosno oko 21 milijun barela dnevno.
Tjesnac je uski morski prolaz koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom te dalje s Arapskim morem i Indijskim oceanom.
Dug je oko 100 milja, a na najužem dijelu širok svega 24 milje. Na sjeveru ga omeđuje Iran, a na jugu Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman.
Zemlje na suprotnoj strani Perzijskog zaljeva u odnosu na Iran – uključujući UAE, Kuvajt, Bahrein i Katar – proizvode značajan dio svjetske nafte.
Ipak, tjesnac je jedini put kojim tankeri s njihovom naftom mogu doći do ostatka svijeta, što ga čini jednom od strateški najvažnijih "uskih grla” u globalnoj trgovini, piše skynews.
Blokada tjesnaca mogla bi pogurati cijene nafte iznad 100 dolara po barelu, ranije su predvidjeli analitičari Goldman Sachsa.
U petak su cijene bile ispod 70 dolara po barelu.
Prema Međunarodnom monetarnom fondu, inflacija u razvijenim gospodarstvima raste za oko 0,4 postotna boda na svakih 10 % rasta cijena nafte.
Kako bi Iran mogao zatvoriti Hormuški tjesnac?
Analitičari navode da postoji više načina na koje bi Iran mogao pokušati blokirati pristup tjesnacu.
Razvio je "značajan arsenal” sposobnosti, uključujući morske mine, brza napadačka plovila, podmornice, dronove i raketne sustave, rekao je Nick Childs, stručnjak za pomorsku sigurnost u think tanku Međunarodnog instituta za strateške studije.
Dodao je: "Ako bi se upotrijebili u sveobuhvatnoj kampanji, mogli bi uzrokovati vrlo ozbiljne poremećaje te potencijalno ozbiljno ugroziti američke i druge pomorske snage, uključujući plovila za protuminsko djelovanje koja nastoje održati plovni put otvorenim.”
Postoji i mogućnost da Iran, umjesto potpunog zatvaranja tjesnaca, pokuša provoditi ciljaniju kampanju uznemiravanja određenih brodova – primjerice izraelskih, američkih ili drugih zapadnih plovila.
Ipak, zatvaranje rute bio bi krajnje radikalan potez za Iran jer bi mogao razljutiti njegovog glavnog kupca, Kinu, kao i Katar i UAE, dvije druge velike države proizvođače nafte.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas