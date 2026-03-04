Koje alternative Europa ima za naftne rute ako se zatvori Hormuški tjesnac?

Johannes Rauball, viši analitičar za sirovu naftu u tvrtki za podatke u stvarnom vremenu i tržišnu analitiku Kpler, procijenio je da bi poremećaji povezani s Hormuškim tjesnacem mogli potrajati još tri do četiri tjedna, zbog čega će Europa i dalje biti izložena povišenim cijenama i nestabilnosti tržišta. Trenutačno cijene nafte uključuju tzv. premiju rizika od oko 15 dolara (13 eura) po barelu.