Žigman: Restriktivnija monetarna politika pridonijet će smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj

Rekao je i da neizvjesnost ostaje visoka, a da je Upravno vijeće ESB-a razmatralo više mogućih makroekonomskih scenarija povezanih s različitim kretanjima cijena nafte i plina. "I dalje ćemo pomno pratiti nove pokazatelje, osobito one koji mogu ukazati na neizravne i sekundarne učinke rasta cijena energenata na inflaciju. Cilj ostaje nepromijenjen - vratiti inflaciju u europodručju na dva posto u srednjem roku", poručio je Žigman u komentaru koji je na LinkedInu objavio HNB.