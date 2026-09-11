GUVERNER HNB-A
Žigman: Restriktivnija monetarna politika pridonijet će smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj
Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman komentirao je jučerašnju odluku Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) o podizanju kamatnih stopa, ocijenivši da će restriktivnija monetarna politika pridonijeti i smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj.
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Upravno vijeće ESB-a je na svojoj 601. sjednici po drugi put ove godine povećalo ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. Kamatna stopa na novčani depozit, koja je u uvjetima velikih viškova likvidnosti primarni pokazatelj karaktera monetarne politike, tako raste na 2,50 posto.
Žigman, koji je i član tog vijeća, kazao je da se monetarna politika pooštrava kao odgovor na rast cijena energenata i s tim povezane inflacijske pritiske. To potvrđuje i rast godišnje stope inflacije u europodručju s 2,9 posto u srpnju na 3,3 posto u kolovozu.
"Restriktivnija monetarna politika pridonijet će i smanjenju inflacijskih pritisaka u Hrvatskoj, nakon što je u kolovozu inflacija blago ojačala pod utjecajem rasta cijena energije. Pritom je vidljivo približavanje ukupne inflacije prosjeku europodručja, uz smanjenje razlike na manje od pola postotnog boda", komentirao je Žigman.
Kazao je i da je gospodarstvo europodručja pokazalo otpornost unatoč energetskom šoku, pa bi rast ekonomske aktivnosti mogao biti snažniji od ranijih očekivanja, što dodatno podupire odluku o podizanju kamatnih stopa.
Rekao je i da neizvjesnost ostaje visoka, a da je Upravno vijeće ESB-a razmatralo više mogućih makroekonomskih scenarija povezanih s različitim kretanjima cijena nafte i plina. "I dalje ćemo pomno pratiti nove pokazatelje, osobito one koji mogu ukazati na neizravne i sekundarne učinke rasta cijena energenata na inflaciju. Cilj ostaje nepromijenjen - vratiti inflaciju u europodručju na dva posto u srednjem roku", poručio je Žigman u komentaru koji je na LinkedInu objavio HNB.
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