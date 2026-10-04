NIJE SVEJEDNO KOJI KORISTITE
Češnjak u prahu ili granulama? Evo koja je razlika
Češnjak je jedan od najčešće korištenih začina, a osim svježeg sve se češće koristi i u obliku praha ili granula.
Oglas
Češnjak se koristi u pripremi brojnih jela, a može se pronaći u različitim oblicima – od svježeg i sitno nasjeckanog do onog u prahu.
Profesionalni kuhari uglavnom smatraju da je nasjeckani svježi češnjak najbolji izbor za pripremu jela, no postoje i praktičnije varijante za one koji žele skratiti vrijeme provedeno u kuhinji, piše Klix.
Među njima je i granulirani češnjak, koji izgledom podsjeća na onaj u prahu, ali između ta dva proizvoda postoje određene razlike.
Razlike između češnjaka u granulama i prahu
Češnjak u prahu vrlo je fino samljeven, dok su granule nešto krupnije. Upravo zbog svoje strukture granule imaju veću površinu, što omogućuje intenzivniji okus u usporedbi s drugim oblicima češnjaka.
Još jedna razlika odnosi se na teksturu. Granulirani češnjak grublje je mljeven, zbog čega je njegova tekstura izraženija i često se uspoređuje s kukuruznim brašnom.
Češnjak u prahu, za razliku od svježeg nasjeckanog češnjaka, ima dug rok trajanja. Ako se čuva na suhom i hladnom mjestu, može trajati godinama, dok njegovo držanje u hladnjaku može dodatno produljiti trajnost.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas